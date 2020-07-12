Юсупов, Комличенко и Филипп выйдут у «Динамо» против «Крыльев»; самарцы выпустят с первых минут Зиньковского и Глушенкова

Стали известны составы на матч 28-го тура «Динамо» – «Крылья Советов». Матч состоится на стадионе, начало в 18:30 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.

Запасные: Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Н'Жье.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.

Запасные: Рыжиков, Киселeв, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радонич.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ-Арене им. Л. Яшина», которая начнется в 18:30 по московскому времени.