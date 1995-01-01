Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Юсупов, Комличенко и Филипп выйдут у «Динамо» против «Крыльев»; самарцы выпустят с первых минут Зиньковского и Глушенкова

    Стали известны составы на матч 28-го тура «Динамо»«Крылья Советов». Матч состоится на стадионе, начало в 18:30 по московскому времени.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.

    Запасные: Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Н'Жье.

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.

    Запасные: Рыжиков, Киселeв, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радонич.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ-Арене им. Л. Яшина», которая начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Мортус 1 час назад

      Григорий в составе. Мля, уже просто валяюсь. Какритсо ржу немогу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      Kurt Angel 1 час назад

      опять Игбун в составе.
      Новиков. бл**, он тебя шантажирует чем-то?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77768
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru