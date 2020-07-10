Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выбыл до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не поможет своей команде в оставшихся матчах текущего сезона.

30-летний футболист получил травму колена в игре против «Брайтона» (3:1) и повреждение оказалось серьезным.

По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, хавбек больше не сыграет в этом сезоне, но должен восстановиться к началу следующего чемпионата.

В текущем сезоне Хендерсон провeл 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять ассистов.