«Спартак» вылетел в Сочи. С командой отправился полузащитник Зелимхан Бакаев, который сыграть с сочинцами не сможет.

Дело в том, что Бакаев в последнем матче против «Локомотива» (1:1) получил восьмую желтую карточку и дисквалифицирован на одну встречу.

Матч состоится в субботу, 11 июля.

«Спартак» занимает в таблице РПЛ седьмое место.

«Сочи» идет 11-м.