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    Бакаев отправился со «Спартаком» на матч с «Сочи», несмотря на дисквалификацию

    «Спартак» вылетел в Сочи. С командой отправился полузащитник Зелимхан Бакаев, который сыграть с сочинцами не сможет.

    Дело в том, что Бакаев в последнем матче против «Локомотива» (1:1) получил восьмую желтую карточку и дисквалифицирован на одну встречу.

    • Матч состоится в субботу, 11 июля.
    • «Спартак» занимает в таблице РПЛ седьмое место.
    • «Сочи» идет 11-м.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      cevin cigan 20 минут назад

      На море с девками по бултыхается(вчера комментаторы,как раз про море и дискву Бакая говорили)

      2
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      Рейтинг: +3963

      Борат 22 минуты назад

      сочи деклассируют свиней и поменяются местами в таблице !
      вся страна за сочи !
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1063

      Puddle 34 минуты назад

      Будет там хрюкать, буянить, мусорить...

      0
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      Рейтинг: +22720

      oyabun 35 минут назад

      Вот Бакаев реально ни за что получил эту желтую.

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