На море с девками по бултыхается(вчера комментаторы,как раз про море и дискву Бакая говорили)
«Спартак» вылетел в Сочи. С командой отправился полузащитник Зелимхан Бакаев, который сыграть с сочинцами не сможет.
Дело в том, что Бакаев в последнем матче против «Локомотива» (1:1) получил восьмую желтую карточку и дисквалифицирован на одну встречу.
- Матч состоится в субботу, 11 июля.
- «Спартак» занимает в таблице РПЛ седьмое место.
- «Сочи» идет 11-м.
#Спартак отправился в СочиВместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счету желтую карточку и пропустит субботнюю игру.#Силавединстве pic.twitter.com/LT6FzM83p6— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 9, 2020