Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал уход генерального директора Шамиля Газизова в «Спартак». Игрок поблагодарил менеджера.

«Очень крутой и профессиональный менеджер. Хочу поблагодарить Камиловича за все. И удачи в Москве», – сказал Круговой изданию Gorobzor.