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    Круговой: «Газизов – очень крутой и профессиональный менеджер. Удачи Камиловичу в Москве»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал уход генерального директора Шамиля Газизова в «Спартак». Игрок поблагодарил менеджера.

    «Очень крутой и профессиональный менеджер. Хочу поблагодарить Камиловича за все. И удачи в Москве», – сказал Круговой изданию Gorobzor.

    • На прощании с «Уфой» Газизов плакал.
    • Газизов работал в «Уфе» еще во время ее выступления в ФНЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Gorobzor

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      hevbn 28 1 час назад

      С одной стороны как болельщику Спартака мне хочется пожелать удачи Газизову в Спартаке , но с другой стороны не совсем понятно чем Шамиль Камилович так уж лучше Цорна ведь в общем Газизов себя зарекомендовал как менеджер который может находить молодых и перспективных игроков для дальнейшего их развития , но разве не этим ли занимался Цорн в тот год который провел в клубе и ведь невозможно сказать что все кого привозил Цорн это провал , да были конечно отдельные провалы , но когда имеешь дело с молодыми игроками (и не только с молодыми) без провалов не обойтись никому , так что прежде всего не понятно из-за чего конкретно уволили Цорна , если только за результаты то это не совсем его вина , а скорее более высшего руководства которое не может понять что им надо толи сиюминутных результатов, толи перспективы на будущее , но все равно конечно хочется пожелать удачи Шамилю Камилевичу в Спартаке и понадеяться на то , что с ним Спартак наконец найдет баланс между результатами прямо сейчас и перспективами на будущее.

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      Рейтинг: +3963

      Борат 2 часа назад

      ну рылы ослабляют конкурентов всеми способами, то соболева у крыльев переманят, то ген.дира у уфы... ведут себя по-свински ! вот вам и фэйр-плей от хряков !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +2702

      алдан2014 > Борат 1 час назад

      В отношении переманивания,это зениту нет равных

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