С одной стороны как болельщику Спартака мне хочется пожелать удачи Газизову в Спартаке , но с другой стороны не совсем понятно чем Шамиль Камилович так уж лучше Цорна ведь в общем Газизов себя зарекомендовал как менеджер который может находить молодых и перспективных игроков для дальнейшего их развития , но разве не этим ли занимался Цорн в тот год который провел в клубе и ведь невозможно сказать что все кого привозил Цорн это провал , да были конечно отдельные провалы , но когда имеешь дело с молодыми игроками (и не только с молодыми) без провалов не обойтись никому , так что прежде всего не понятно из-за чего конкретно уволили Цорна , если только за результаты то это не совсем его вина , а скорее более высшего руководства которое не может понять что им надо толи сиюминутных результатов, толи перспективы на будущее , но все равно конечно хочется пожелать удачи Шамилю Камилевичу в Спартаке и понадеяться на то , что с ним Спартак наконец найдет баланс между результатами прямо сейчас и перспективами на будущее.
Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал уход генерального директора Шамиля Газизова в «Спартак». Игрок поблагодарил менеджера.
«Очень крутой и профессиональный менеджер. Хочу поблагодарить Камиловича за все. И удачи в Москве», – сказал Круговой изданию Gorobzor.
- На прощании с «Уфой» Газизов плакал.
- Газизов работал в «Уфе» еще во время ее выступления в ФНЛ.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.