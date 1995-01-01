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    Сутормин: «ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взял; теперь, надеюсь, Лига чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил надежду, что ему удастся выиграть Лигу чемпионов.

    «ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взяли. Так что, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!» – сказал Сутормин.

    • «Зенит» купил хавбека прошлым летом у «Рубина».
    • В дебютном сезоне игрок провел 26 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
    • Контракт Сутормина с петербургским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      elessar arnor 11 минут назад

      влияние Дзюбы не обойти, шутки, самомнение.. при бюдж 18мрд, мощь

      0
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      Рейтинг: +17

      IceRain 44 минуты назад

      Что за чудный балабол, молчал бы с 3 забитыми голами.

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