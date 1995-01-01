Сутормин: «ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взял; теперь, надеюсь, Лига чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил надежду, что ему удастся выиграть Лигу чемпионов.

«ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взяли. Так что, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!» – сказал Сутормин.