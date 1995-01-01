Сутормин: «ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взял; теперь, надеюсь, Лига чемпионов»

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил надежду, что ему удастся выиграть Лигу чемпионов.
«ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взяли. Так что, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!» – сказал Сутормин.
- «Зенит» купил хавбека прошлым летом у «Рубина».
- В дебютном сезоне игрок провел 26 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
- Контракт Сутормина с петербургским клубом рассчитан до 2022 года.