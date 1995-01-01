В окружении Федуна заверили, что Тедеско следующий сезон начнет в «Спартаке»

Меня одного заботит что у них всех есть некое «окружение», да же черт побери у Чалова есть это «окружение»!!!
Пришел в РПЛ надо обзавестись «окружением», здесь без него никак, вот Соболев пришел в Спартак и сразу его «окружением» подогрели, интересные они люди..
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остается в клубе, несмотря на увольнение генерального директора Томаса Цорна. Такая информация есть в окружении владельца москвичей Леонида Федуна.
«Тедеско точно начнeт следующий сезон в «Спартаке», – сказал представитель Федуна «Чемпионату».
- Тедеско работает в клубе с осени.
- Он улучшил турнирное положение «Спартака».
- Сейчас команда в РПЛ идет седьмой.