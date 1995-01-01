В окружении Федуна заверили, что Тедеско следующий сезон начнет в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остается в клубе, несмотря на увольнение генерального директора Томаса Цорна. Такая информация есть в окружении владельца москвичей Леонида Федуна.

«Тедеско точно начнeт следующий сезон в «Спартаке», – сказал представитель Федуна «Чемпионату».