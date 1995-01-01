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    В окружении Федуна заверили, что Тедеско следующий сезон начнет в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остается в клубе, несмотря на увольнение генерального директора Томаса Цорна. Такая информация есть в окружении владельца москвичей Леонида Федуна.

    «Тедеско точно начнeт следующий сезон в «Спартаке», – сказал представитель Федуна «Чемпионату».

    • Тедеско работает в клубе с осени.
    • Он улучшил турнирное положение «Спартака».
    • Сейчас команда в РПЛ идет седьмой.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1099

      CSKA471 35 секунд назад

      Меня одного заботит что у них всех есть некое «окружение», да же черт побери у Чалова есть это «окружение»!!!
      Пришел в РПЛ надо обзавестись «окружением», здесь без него никак, вот Соболев пришел в Спартак и сразу его «окружением» подогрели, интересные они люди..

      0
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      Рейтинг: +7457

      ilichkadr 31 минуту назад

      Возможно и начнёт, но судя по истории с предыдущим товарисчем, закончит довольно быстро.

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      Рейтинг: +746

      Гавроша 39 минут назад

      Вчера они так же говорили, что цорн остается.

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      Рейтинг: +1183

      anjaneri 1 час назад

      Тут не в Тудее дело, а проклятьи , которое наложил алтайский шаман, который был ооочень большим поклонником Олега Ивановича, которого в клубе унизили и изгнали, после 9 чемпств подряд... Тут хоть по сто штук роналд, зиданов, марадон и пеле приведи, хоть даже крутого дага Сулемано от быков пригласи, - толку будет ноль, проклятье ооочень сильное наложено. Будет колбасить поросей во веки веков, пока Федун будет хоть каким-то боком иметь отношение к этому кулубу.

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      Рейтинг: +7457

      ilichkadr > anjaneri 26 минут назад

      Надо Тедеско шамана выписать, чтобы тот из свинарника выгнал злой дух, снял порчу и карму привёл в нормальное состояние.

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      Рейтинг: +743

      vmonomah17 1 час назад

      Начнет, но не закончит

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