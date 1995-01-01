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    Саного подтвердил интерес со стороны «Спартака» и «Динамо»

    Бывший нападающий «Тулузы» Яя Саного может этим летом оказаться в России.

    По словам 27-летнего футболиста, на него претендуют «Спартак» и «Динамо».

    «Спартак» – это один из вариантов. Есть и другие. «Динамо» тоже интересуется. Команды из английского Чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем», – сказал Саного.

    • 30 июня француз стал свободным агентом.
    • В составе «Тулузы» форвард забил 16 голов в 72 матчах.
    • Рыночная стоимость Саного – 2 миллиона евро.

    Источник: France Football

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5229

      JTherry 1 час назад

      что за интерес такой - то Саного, то Дебелюк... фамилии сами за себя говорят) где нарыли такой клад талантов?

      1
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      Рейтинг: +8458

      Skull_Boy > JTherry 28 минут назад

      Никто сюда из нормальных игроков не приедет, если их только не заманить длинным пластиковым евриком, пора уже это понять, что РПЛ, как и Турция, это дно и кладбище футболистов, и только полное никчемное нубло будет тут играть и если у этого ни_гера есть мозги, то свалит в Англию или лучше останется во Франции

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