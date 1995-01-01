Саного подтвердил интерес со стороны «Спартака» и «Динамо»

что за интерес такой - то Саного, то Дебелюк... фамилии сами за себя говорят) где нарыли такой клад талантов?
Бывший нападающий «Тулузы» Яя Саного может этим летом оказаться в России.
По словам 27-летнего футболиста, на него претендуют «Спартак» и «Динамо».
«Спартак» – это один из вариантов. Есть и другие. «Динамо» тоже интересуется. Команды из английского Чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем», – сказал Саного.
- 30 июня француз стал свободным агентом.
- В составе «Тулузы» форвард забил 16 голов в 72 матчах.
- Рыночная стоимость Саного – 2 миллиона евро.