Саного подтвердил интерес со стороны «Спартака» и «Динамо»

Бывший нападающий «Тулузы» Яя Саного может этим летом оказаться в России.

По словам 27-летнего футболиста, на него претендуют «Спартак» и «Динамо».

«Спартак» – это один из вариантов. Есть и другие. «Динамо» тоже интересуется. Команды из английского Чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем», – сказал Саного.