Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отличился в матче 34-го тура Примеры против «Вильярреала» (4:1).

Этот гол стал для уругвайца 194-м в составе каталонской команды во всех турнирах.

По этому показателю 33-летний форвард догнал Ладислао Кубалу и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше за «Барсу» забивали только Лионель Месси (630) и Сесар Родригес (232).