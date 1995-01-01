Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Барселоны»

Сколько помоев было на него вылито, в т.ч. даже своими болелами - типа старый уже, пора продавать, занимает чужое место в составе, и вообще, с Сельтой у него голы типа чуть ли не сами, как по щучьему велению, залетели.
Что-то у Суареза много залетает) Может он всё-таки хорошо играет, рассмотрим такой вариант? Да, возраст даёт о себе знать, но он до сих пор топ, и в Барсе на своём месте. 14 голов забил за сезон, это с учётом того, что у него была сначала одна травма, потом другая пришлась на карантин, и он после них всё равно забивает. Зверь.
Если бы не травма Луис был бы вторым бомбардиром после Месси, а так, просто 22 матча только сыграл, 11 игр пропустил.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отличился в матче 34-го тура Примеры против «Вильярреала» (4:1).
Этот гол стал для уругвайца 194-м в составе каталонской команды во всех турнирах.
По этому показателю 33-летний форвард догнал Ладислао Кубалу и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Больше за «Барсу» забивали только Лионель Месси (630) и Сесар Родригес (232).