Арбитр Федотов: «Гол Ларссона «Тамбову» нельзя было засчитывать, а швед должен был получить карточку»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3) забил второй мяч не по правилам. Его автором стал Джордан Ларссон.

«Гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку «Тамбова». Это штрафной и жeлтая карточка», – сказал эксперт.