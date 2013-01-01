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    Арбитр Федотов: «Гол Ларссона «Тамбову» нельзя было засчитывать, а швед должен был получить карточку»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3) забил второй мяч не по правилам. Его автором стал Джордан Ларссон.

    «Гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку «Тамбова». Это штрафной и жeлтая карточка», – сказал эксперт.

    • Ларссона признали лучшим игроком матча.
    • Встречу обслуживал воронежец Владимир Москалев.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1025

      kvm 11 минут назад

      Бывший судья РПЛ Игорь Федотов позорит великую фамилию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      semm 12 минут назад

      Могли бы и отменить если бы ВАР делали прокрутку назад до свистка - какую нибудь шнягу да нашли бы! Но слава богу не каждый матч превращают в цирк, есть ещё и нормальные судьи - Ларссон там не виноват это точно

      0
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      Рейтинг: +2826

      Томик 13 минут назад

      Самое главная ошибка тут - ФЕДОТОВ НЕ АРБИТР.

      0
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      Рейтинг: +2826

      Томик 17 минут назад

      Да идите на йух уже, уроды. Федотов совсем поехал уже. Два пенальти не поставили, гол не засчитали, федотов ещё нарыл. ****, лишите уже 10 очков и удалите Тедеско до конца чемпионата, утырки. Только успокойтесь.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1211

      Sviro 23 минуты назад

      На мой взгляд игрок Тамбова сам налетел на локоть. Ларссону некогда было разбираться, кто там сзади.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1332

      BANNIKOV1970 46 минут назад

      отмененный гол Соболева "другому" клубу засчитали бы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +125

      dim29 55 минут назад

      идиот(ы)!!! Как в ,,Брилиантовой руке,,.

      2
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      Рейтинг: +1332

      BANNIKOV1970 1 час назад

      вы же его и довели до этого цирка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3937

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Ларсон не отмахивался- гол правильно засчитан...

      4
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      Рейтинг: +662

      vsespartak01 1 час назад

      федотов тебе от безделья ********* не до кого что ль?иди до жены до епись!давай теперь пусть игроки смотрят сзади кто бежит!и не дай бог на руку напорется кто-нибудь !сразу удалять надо!всегда в игре бывало руками размахиваешь как то!сзади смотреть теперь кто сзади!

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