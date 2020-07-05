Безбородов провел 226-й матч РПЛ. Это рекорд

Судья матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» (0:1) Владислав Безбородов установил рекорд турнира по проведенным встречам. Это его 226-я игра.
Столько же встреч провел завершивший работу в РПЛ Алексей Николаев. В следующем своем матче Безбородов станет единоличным лидером по количеству игр в турнире.
- Безбородов – сын судьи Юрия Безбородова, родной брат погибшей первой жены Вячеслава Малафеева Марины.
- Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.
- Эксперт считает Безбородова лучом света в темном царстве.
Источник: Бомбардир.ру