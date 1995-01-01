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    Безбородов провел 226-й матч РПЛ. Это рекорд

    Судья матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» (0:1) Владислав Безбородов установил рекорд турнира по проведенным встречам. Это его 226-я игра.

    Столько же встреч провел завершивший работу в РПЛ Алексей Николаев. В следующем своем матче Безбородов станет единоличным лидером по количеству игр в турнире.

    • Безбородов – сын судьи Юрия Безбородова, родной брат погибшей первой жены Вячеслава Малафеева Марины.
    • Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.
    • Эксперт считает Безбородова лучом света в темном царстве.

    Источник: Бомбардир.ру

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