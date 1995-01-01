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    Арбитр Федотов: «У Соболева на 81-й минуте матча с «Тамбовом» отменили чистый гол»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение главного судьи матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» (2:3) Владимира Москалева отменить гол хозяев на 81-й минуте. Удар наносил Александр Соболев.

    «У «Спартака» и Соболева отменили чистый гол. Там не было ни офсайда, ни толчка в спину», – полагает эксперт.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
    • Москвичи остались в таблице шестыми.

    Источник: «Чемпионат»

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