Арбитр Федотов: «У Соболева на 81-й минуте матча с «Тамбовом» отменили чистый гол»

москалев провалил очередной матч, чего уж там
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение главного судьи матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» (2:3) Владимира Москалева отменить гол хозяев на 81-й минуте. Удар наносил Александр Соболев.
«У «Спартака» и Соболева отменили чистый гол. Там не было ни офсайда, ни толчка в спину», – полагает эксперт.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
- Москвичи остались в таблице шестыми.