Арбитр Федотов: «У Соболева на 81-й минуте матча с «Тамбовом» отменили чистый гол»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение главного судьи матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» (2:3) Владимира Москалева отменить гол хозяев на 81-й минуте. Удар наносил Александр Соболев.

«У «Спартака» и Соболева отменили чистый гол. Там не было ни офсайда, ни толчка в спину», – полагает эксперт.