«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о продлении контракта

«Челси» рассчитывает сохранить в составе вингера Виллиана, пишет Goal.com.

По информации источника, лондонский клуб возобновил обсуждение условий нового контракта с 31-летним футболистом.

Главным разногласием между сторонами остается длительность соглашения: «Челси» предлагает двухлетний договор, бразилец хочет трехлетний.

Виллиан отклонил предложение от неназванного китайского клуба, потому что намерен остаться в Лондоне. За ситуацией следят «Арсенал» и «Тоттенхэм».