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    «Челси» возобновил переговоры с Виллианом о продлении контракта

    «Челси» рассчитывает сохранить в составе вингера Виллиана, пишет Goal.com.

    По информации источника, лондонский клуб возобновил обсуждение условий нового контракта с 31-летним футболистом.

    Главным разногласием между сторонами остается длительность соглашения: «Челси» предлагает двухлетний договор, бразилец хочет трехлетний.

    Виллиан отклонил предложение от неназванного китайского клуба, потому что намерен остаться в Лондоне. За ситуацией следят «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +965

      Play 3 часа назад

      Блин, Виллиан лучший игрок команды в этом сезоне, какие ещё могут быть сомнения по поводу продления. контракта. Ему 31 год, хочет трёхлетний контракт, пожалуйста, два сезона он отыграет на высоте точно, потом продадите в Зенит, ещё и в плюсе будете. Понятное дело, что в новом сезоне Лэмпард будет строить новую команду вокруг Зиеша, Пулишича и Маунта, возможно ещё и Хаверца удастся заманить, но это всё перспективы, а такой проверенный и надёжный игрок как Виллиан точно лишним не будет.

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