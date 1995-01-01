«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о продлении контракта

Блин, Виллиан лучший игрок команды в этом сезоне, какие ещё могут быть сомнения по поводу продления. контракта. Ему 31 год, хочет трёхлетний контракт, пожалуйста, два сезона он отыграет на высоте точно, потом продадите в Зенит, ещё и в плюсе будете. Понятное дело, что в новом сезоне Лэмпард будет строить новую команду вокруг Зиеша, Пулишича и Маунта, возможно ещё и Хаверца удастся заманить, но это всё перспективы, а такой проверенный и надёжный игрок как Виллиан точно лишним не будет.
«Челси» рассчитывает сохранить в составе вингера Виллиана, пишет Goal.com.
По информации источника, лондонский клуб возобновил обсуждение условий нового контракта с 31-летним футболистом.
Главным разногласием между сторонами остается длительность соглашения: «Челси» предлагает двухлетний договор, бразилец хочет трехлетний.
Виллиан отклонил предложение от неназванного китайского клуба, потому что намерен остаться в Лондоне. За ситуацией следят «Арсенал» и «Тоттенхэм».