Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    «Ростов» объявил о переходе 17-летнего форварда Сухомлинова

    Нападающий «Мастер-Сатурн» Данила Сухомлинов стал игроком «Ростова», сообщает официальный сайт клуба.

    Дончане не указали в публикации ни условия трансфера, ни детали личного контракта 17-летнего футболиста.

    • Сухомлинов – один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги сезона-2019/20.
    • В досрочно завершившемся розыгрыше турнира форвард забил восемь голов в 15 матчах.
    • Игрок считается кандидатом в юношескую сборную России U-18.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 2 часа назад

      Ростов молодец, тихо оформил нового игрока, а журналюги прое**ли
      возможность заработать и облить ситуацию грязью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6108

      paracetamol 2 часа назад

      Совсем или в аренду*

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77584
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru