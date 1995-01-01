«Ростов» объявил о переходе 17-летнего форварда Сухомлинова

Ростов молодец, тихо оформил нового игрока, а журналюги прое**ли
возможность заработать и облить ситуацию грязью.
Нападающий «Мастер-Сатурн» Данила Сухомлинов стал игроком «Ростова», сообщает официальный сайт клуба.
Дончане не указали в публикации ни условия трансфера, ни детали личного контракта 17-летнего футболиста.
- Сухомлинов – один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги сезона-2019/20.
- В досрочно завершившемся розыгрыше турнира форвард забил восемь голов в 15 матчах.
- Игрок считается кандидатом в юношескую сборную России U-18.