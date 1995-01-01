Защитником Магкеевым интересуются «Зенит» и «Спартак». В «Локомотиве» он получает 150 тысяч рублей в месяц

К защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву есть интерес со стороны «Зенита» и «Cпартака». Такую информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

В «Локомотиве» воспитанник клуба получает 150 тысяч рублей в месяц. На рынке игрок стоит 800 тысяч евро.