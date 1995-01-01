Защитником Магкеевым интересуются «Зенит» и «Спартак». В «Локомотиве» он получает 150 тысяч рублей в месяц

Зениту надо всех, кто хоть немного выделяется из общей массы.
Главное не усиление, а чтобы против Зенита не играли.
К защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву есть интерес со стороны «Зенита» и «Cпартака». Такую информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.
В «Локомотиве» воспитанник клуба получает 150 тысяч рублей в месяц. На рынке игрок стоит 800 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ Магкеев провел пять матчей.
- Игрок выходил на поле в гостевом матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.