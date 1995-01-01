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    Защитником Магкеевым интересуются «Зенит» и «Спартак». В «Локомотиве» он получает 150 тысяч рублей в месяц

    К защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву есть интерес со стороны «Зенита» и «Cпартака». Такую информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    В «Локомотиве» воспитанник клуба получает 150 тысяч рублей в месяц. На рынке игрок стоит 800 тысяч евро.

    • В сезоне РПЛ Магкеев провел пять матчей.
    • Игрок выходил на поле в гостевом матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +613

      PAREVG. 24 минуты назад

      Зениту надо всех, кто хоть немного выделяется из общей массы.
      Главное не усиление, а чтобы против Зенита не играли.

      0
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      Рейтинг: +6079

      paracetamol 1 час назад

      150 тыщ неплохо для непойми чего!

      0
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      Рейтинг: +663

      O-Z > paracetamol 57 минут назад

      Конечно в помойке у вас всё не пойми чего, всё подряд берёте.

      1
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      Рейтинг: +818

      Semenycch 1 час назад

      В предстоящее трансферное окно Зениту до зарезу нужны два центральных защитника высокого класса и один из них - левоногий. И, почти наверняка, нужен будет новый наконечник. Нужно будет выкупить Шомуродова, он очень подходит Зениту. А вот плеймекер уже не нужен, свой отличный подрастает.

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      Рейтинг: +663

      O-Z > Semenycch 54 минуты назад

      Не жирно будет? Может ещё тренера с волшебной палочкой?

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      Рейтинг: +613

      PAREVG. > O-Z 23 минуты назад

      Зачем тренер с волшебной палочкой???? Если тренером Зенита назначить физрука Ленинградской школы - ничего не изменится, РПЛ под газпромом, ВАР - под газпромом, глава газпрома - главный фанат Зенита...

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      Рейтинг: +818

      Semenycch > O-Z 16 минут назад

      Зенит в это трансферное окно заработает 60 - 65 миллионов Евро, вполне достаточно для новых покупок.

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