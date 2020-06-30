РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября

ЦСКА в дерби оказался сильнее «Спартака». Победный гол в первом тайме забил Никола Влашич. Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.

Хозяева одержали победу в РПЛ впервые с ноября. Команда идет в таблице пятой, «Спартак» – шестым.

Федора Чалова заменили из-за повреждения, но он покинул поле самостоятельно.

Лучшим футболистом матча признали автора дубля Влашича.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников (Васин, 90+1), Дивеев, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 82), Обляков, Влашич, Чалов (Бистрович, 70).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев (Маркитесов, 90+2), Умяров, Соболев, Понсе (Мирзов, 83).

Предупреждения: Чалов, 41; Кучаев, 43; Набабкин, 51; Бистрович, 74; Фернандес, 85 – Маслов, 22; Жиго, 37; Джикия, 55.

Удаления: нет – Зобнин, 76.

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