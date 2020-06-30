РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября

При более-менее равной игре ЦСКА реализовал свои моменты, показав, что на данный момент сильнее Спартака. Плюс видно, что игроки выполнили план на игру. Однако то, что Влашич в концовке отбросил мяч, показывает подлость игрока. Такое потом аукнется, так как футбольный бог всё видит.
ЦСКА в дерби оказался сильнее «Спартака». Победный гол в первом тайме забил Никола Влашич. Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.
Хозяева одержали победу в РПЛ впервые с ноября. Команда идет в таблице пятой, «Спартак» – шестым.
Федора Чалова заменили из-за повреждения, но он покинул поле самостоятельно.
Лучшим футболистом матча признали автора дубля Влашича.
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников (Васин, 90+1), Дивеев, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 82), Обляков, Влашич, Чалов (Бистрович, 70).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев (Маркитесов, 90+2), Умяров, Соболев, Понсе (Мирзов, 83).
Предупреждения: Чалов, 41; Кучаев, 43; Набабкин, 51; Бистрович, 74; Фернандес, 85 – Маслов, 22; Жиго, 37; Джикия, 55.
Удаления: нет – Зобнин, 76.