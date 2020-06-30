Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября

    ЦСКА в дерби оказался сильнее «Спартака». Победный гол в первом тайме забил Никола Влашич. Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.

    Хозяева одержали победу в РПЛ впервые с ноября. Команда идет в таблице пятой, «Спартак» – шестым.

    Федора Чалова заменили из-за повреждения, но он покинул поле самостоятельно.

    Лучшим футболистом матча признали автора дубля Влашича.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников (Васин, 90+1), Дивеев, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 82), Обляков, Влашич, Чалов (Бистрович, 70).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев (Маркитесов, 90+2), Умяров, Соболев, Понсе (Мирзов, 83).

    Предупреждения: Чалов, 41; Кучаев, 43; Набабкин, 51; Бистрович, 74; Фернандес, 85 – Маслов, 22; Жиго, 37; Джикия, 55.

    Удаления: нет – Зобнин, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.06.2020 22:28
    Комментарии148
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2625

      Павелий 28 минут назад

      При более-менее равной игре ЦСКА реализовал свои моменты, показав, что на данный момент сильнее Спартака. Плюс видно, что игроки выполнили план на игру. Однако то, что Влашич в концовке отбросил мяч, показывает подлость игрока. Такое потом аукнется, так как футбольный бог всё видит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +560

      DemSerg > Павелий 13 минут назад

      Какая там подлость... Откинул мяч на точку, откуда по правилам положено разыгрывать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      ziborock > DemSerg 4 минуты назад

      На какую точку?!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Гавроша 36 минут назад

      Да давно пора спартак в пердив отправить, что они в ПЛ делают?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Гавроша 37 минут назад

      Раскатали пупсиков!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      _Marqella_ 37 минут назад

      ЦСКА с победой, на голову сильней Спартака сегодня были..Воротчик у Спартака купленный, думаю Гинером,ну или Миллером,какая разница....))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      Гавроша > _Marqella_ 32 минуты назад

      Да конечно миллер для кляч покупает. Сам-то веришь, баечник?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +655

      _Marqella_ > Гавроша 31 минуту назад

      это был сарказм...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +547

      vsespartak01 > _Marqella_ 25 минут назад

      иди спать!и поменяй маргелу на маргела!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1896

      Cleaner 46 минут назад

      Победой ЦСКА я доволен, как конь!..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      elessar arnor 51 минуту назад

      дриблинг, ускорение, корпус Влашича просто нечто, для нашего чемпа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4673

      ivany4 1 час назад

      Господа болельщики!
      Хотелось почитать отзывы о матче, но пролистал до половины коментов, и один сплошной алармоборат.
      Есть предложение. Не отвечайте на посты ущербных. С какой бы стороны они не были. Не накручивайте счетчик сайта. Ведь их за этим и держат!
      Я тут поговорил с друзьями-юристами о таком положении вещей. Сейчас прорабатывают вариант получение денег с сайта, через суд и роспотребнадзор. Не все же модераторам на халяву денюжку получать. Надо таких раскулачивать, что дебилов не плодили!
      Может у кого-то еще знакомцы найдутся, что бы этой ситуацией заняться???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +547

      vsespartak01 > ivany4 56 минут назад

      вот это дело!давно пора!и в плотную этими алармоборатами заняться!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +655

      _Marqella_ > ivany4 49 минут назад

      здесь нет модераторов уже давно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2625

      Павелий > ivany4 27 минут назад

      Минусовать их и всё. Не отвечать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15455

      bset 1 час назад

      С победой. Но главное не расслабляться - надо брать максимум очков в оставшихся матчах. И, надеюсь, Чалов наконец начнет забивать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4032

      порт 1 час назад

      Засадили кони свинке, фиг теперь поешь свининки.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      vlad1969 1 час назад

      В чемпе если не прибьем ТАМБОВ то ******!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77474
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru