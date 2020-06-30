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  • РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября

РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября

30 июня 2020, 22:28
145

ЦСКА в дерби оказался сильнее «Спартака». Победный гол в первом тайме забил Никола Влашич. Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.

Хозяева одержали победу в РПЛ впервые с ноября. Команда идет в таблице пятой, «Спартак» – шестым.

Федора Чалова заменили из-за повреждения, но он покинул поле самостоятельно.

Лучшим футболистом матча признали автора дубля Влашича.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников (Васин, 90+1), Дивеев, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 82), Обляков, Влашич, Чалов (Бистрович, 70).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев (Маркитесов, 90+2), Умяров, Соболев, Понсе (Мирзов, 83).

Предупреждения: Чалов, 41; Кучаев, 43; Набабкин, 51; Бистрович, 74; Фернандес, 85 – Маслов, 22; Жиго, 37; Джикия, 55.

Удаления: нет – Зобнин, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (145)
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dima27101979
1593545406
ЦСКА с победой!!!!!
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Viper for CSKA
1593545820
Ну, собственно залогом победы стало абсолютный минимум индивидуальных ошибок в обороне и глубокая защита, решившая проблемы в центре поля. Комбинации были хороши, моментов достаточно (реализация опять не ахти). Очень понравился Кучаев (1 гол создал он, как по мне), полезно сыграл Чалов, очень жаль, что травма, Марадишвили - отличный настоящий дебют. Да и вообще по сути некого выделить с негативной стороны. Так что, молодцы! Так держать! Всех армейцев с победой!
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oyabun
1593546581
Обычно очень переживаю за поражения Спартака, но дерби дело такое.. игра была почти равной, но лучше однозначно сегодня были армейцы, а проиграть достойному сопернику и хорошей команде незазорно. Печально другое - состояние игроков Спартака. Не проявили бойцовских качеств, играли без огня, Бакаева совсем не узнать, то ли зазвездился, то ли от болезни до сих пор не отошел. Но зачем тогда играет? Зобнин тоже расстроил. Твоя команда проигрывает, всем надо собраться и на зубах вырвать хоть ничью, а ты психуешь на ровном месте и глупым удалением еще больше усугубляешь тяжелый ход матча. Итог встречи закономерен.
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S.K.V.
1593546667
ЦСКА Молодцы с победой. Результат по игре.
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erSec
1593546795
в пердив дезуевщину !!!
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prtcs
1593547052
Молодцы! С Победой!
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порт
1593547961
Засадили кони свинке, фиг теперь поешь свининки.
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ivany4
1593548573
Господа болельщики! Хотелось почитать отзывы о матче, но пролистал до половины коментов, и один сплошной алармоборат. Есть предложение. Не отвечайте на посты ущербных. С какой бы стороны они не были. Не накручивайте счетчик сайта. Ведь их за этим и держат! Я тут поговорил с друзьями-юристами о таком положении вещей. Сейчас прорабатывают вариант получение денег с сайта, через суд и роспотребнадзор. Не все же модераторам на халяву денюжку получать. Надо таких раскулачивать, что дебилов не плодили! Может у кого-то еще знакомцы найдутся, что бы этой ситуацией заняться???
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_Marqella_
1593550011
ЦСКА с победой, на голову сильней Спартака сегодня были..Воротчик у Спартака купленный, думаю Гинером,ну или Миллером,какая разница....))
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Павелий
1593550590
При более-менее равной игре ЦСКА реализовал свои моменты, показав, что на данный момент сильнее Спартака. Плюс видно, что игроки выполнили план на игру. Однако то, что Влашич в концовке отбросил мяч, показывает подлость игрока. Такое потом аукнется, так как футбольный бог всё видит.
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