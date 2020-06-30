Селюк: «У «Локомотива» за тайм ноль ударов в створ команде с последнего места. Просто позор»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). В первом тайме москвичи ни разу не пробили в створ.

«Атакующий футбол по Василию Кикнадзе. Первый тайм – ноль ударов в створ ворот команде, которая на последнем месте. Просто позор», – считает Селюк.