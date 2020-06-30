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    Селюк: «У «Локомотива» за тайм ноль ударов в створ команде с последнего места. Просто позор»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). В первом тайме москвичи ни разу не пробили в створ.

    «Атакующий футбол по Василию Кикнадзе. Первый тайм – ноль ударов в створ ворот команде, которая на последнем месте. Просто позор», – считает Селюк.

    • «Локомотив» идет в таблице вторым.
    • Москвичи заканчивали встречу вдесятером.
    • Главный тренер Марко Николич в «Локомотиве» не проигрывает.

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    30.06.2020 22:06
    Комментарии7
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      Рейтинг: +614

      PAREVG. 14 минут назад

      Какой идиот, этому работорговцу слово дал сказать????
      Пускай едет в африку и из команды "тумба-юмба" в команду "чунга-чанга" мартыхаев продает. а у нас, на Руси, его рабы не котируются.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1330

      FENIX-SL > PAREVG. 4 минуты назад

      а чего он не так сказал?
      как бы все так и было
      статистика тебе в придачу

      0
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      Рейтинг: +2044

      житель СПб 38 минут назад

      Комментарий Селюка ругают - но ведь он просто прокомментировал факт, и не больше того. Я как раз писал на днях, что Локомотив любит получить результат, выполнив усилия по минимуму. Этот подход опасен тем, что может не сработать. Вот сегодня и не сработало. Еще повезло, что за 20 секунд до конца игры смогли забить после ошибки вратаря. Кстати, почему добавили 5 минут - я так и не понял.

      0
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      Рейтинг: +15455

      bset 1 час назад

      Как надоело читать комментарии всяких болванов. Иди учи своих подопечных за пивом бегать - у тебя это лучше получается.

      1
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      Рейтинг: +6039

      paracetamol 1 час назад

      Согласен. После ухода Шпалыча деградация прогрессирует.

      2
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      Рейтинг: +3339

      alarm 2 часа назад

      эээ, селюг! просто позор - это спартаг!

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      Рейтинг: -42

      ochkoalarma > alarm 1 час назад

      Эй. как твоя мамка то на х.ую у меня визжала. Прямо как свиньяя

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