Селюк: «У «Локомотива» за тайм ноль ударов в створ команде с последнего места. Просто позор»

Какой идиот, этому работорговцу слово дал сказать????
Пускай едет в африку и из команды "тумба-юмба" в команду "чунга-чанга" мартыхаев продает. а у нас, на Руси, его рабы не котируются.
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). В первом тайме москвичи ни разу не пробили в створ.
«Атакующий футбол по Василию Кикнадзе. Первый тайм – ноль ударов в створ ворот команде, которая на последнем месте. Просто позор», – считает Селюк.
- «Локомотив» идет в таблице вторым.
- Москвичи заканчивали встречу вдесятером.
- Главный тренер Марко Николич в «Локомотиве» не проигрывает.