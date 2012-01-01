Влашич после ошибки Максименко открыл счет в дерби

В эти минуты проходит матч 25-го тур РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». На 27-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Никола Влашич.

Хорват пробил из-за пределов штрафной, вратарь Александр Максименко не сумел отразить мяч. Видео доступно ниже.