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    Влашич после ошибки Максименко открыл счет в дерби

    В эти минуты проходит матч 25-го тур РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». На 27-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Никола Влашич.

    Хорват пробил из-за пределов штрафной, вратарь Александр Максименко не сумел отразить мяч. Видео доступно ниже.

    • ЦСКА в случае победы не поменяет место в таблице.
    • «Спартак», проиграв, останется шестым.
    • В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:1.

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1118

      Иван Петров 1986 12 минут назад

      А чемпионат Белоруссии поинтереснее смотрелся. За что тут придуркам такие деньги платят. Да вообще-то у нас придуркам и платят.

      0
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      Рейтинг: +1388

      Semushkin Roman Valerievi 24 минуты назад

      Максименко продолжает славные дела реброва,письякова,джанаева,диканя. Мда, уровень чемпионата деградировал уже настолько, что культовое российское дерби по своему качеству напоминает противостояние команд из середины таблицы чемпионата Румынии. 30 июня 2020 год, я должен смотреть плей офф Чемпионата Европы, а вместо этого, я смотрю это унылое г..но

      0
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      Рейтинг: +2348

      KPCCSPB 25 минут назад

      Да уж, кони ипут состав свинский, в котором 60 лямов, смех конечно...

      0
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      Рейтинг: +656

      NewLife 29 минут назад

      Рианчо был прав, игра это кофе без кофеина.

      0
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      Рейтинг: +1030

      латунный сепаратист 31 минуту назад

      максименко сам себе забил

      0
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      Рейтинг: +656

      NewLife 32 минуты назад

      Слабо играют и те и другие, нет драйва. Спартак так боится потерять мяч, что противно смотреть на этих бздунов.

      2
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      Рейтинг: +6020

      paracetamol 35 минут назад

      То был автогол Максименки.

      2
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      Рейтинг: +10625

      KLIM777 36 минут назад

      немного не по теме напишу. Но порой акуеваешь от матч тв.

      Сейчас Орзул говорит, мол во втором тайме я думаю забьет Соболев в ворота ЦСКА и тут просто берут и вставляют повтор матча Крылья - Спартак, где Соболев забивает Спартаку ахахах какая наркомания))

      3
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      Рейтинг: +1973

      Kollljan 39 минут назад

      Максименко свинья !

      4
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      ...
      Рейтинг: +3609

      Борат > Kollljan 37 минут назад

      Да этот обтекан и с центра от Рыкова получал ! Гыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +656

      NewLife > Kollljan 35 минут назад

      Если он свинья, то ты вошь педикулезная.

      2
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      Рейтинг: +519

      vsespartak01 > Борат 34 минуты назад

      ты сегодня по хлебало получишь!лягешь дрыхнуть и по рылу сверху получишь!ты идиотина!

      0
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      Рейтинг: +519

      vsespartak01 > Kollljan 33 минуты назад

      тогда ты бомжарская свинья!

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      Рейтинг: +3609

      Борат > vsespartak01 28 минут назад

      Не прожги диван, петух свинорылый!
      Гыгы

      3
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      Рейтинг: +519

      vsespartak01 > Борат 14 минут назад

      петуха ты постоянно в зеркале видишь и в отношениях со вторым боратом алармом и пуделем ты им являешься!так что не сбрасывай с себя это заслуженное твое !бомжарские алармоборатовые петушара!

      0
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      Рейтинг: +3609

      Борат 41 минуту назад

      Позор рылам !
      Гыгы

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