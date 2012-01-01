Влашич после ошибки Максименко открыл счет в дерби

А чемпионат Белоруссии поинтереснее смотрелся. За что тут придуркам такие деньги платят. Да вообще-то у нас придуркам и платят.
В эти минуты проходит матч 25-го тур РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». На 27-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Никола Влашич.
Хорват пробил из-за пределов штрафной, вратарь Александр Максименко не сумел отразить мяч. Видео доступно ниже.
- ЦСКА в случае победы не поменяет место в таблице.
- «Спартак», проиграв, останется шестым.
- В первом круге «Спартак» победил со счетом 2:1.