Васин: «Понял за эти годы, как неприятно проигрывать в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о противостоянии со «Спартаком».

«Все дерби, в которых играл, помню одинаково хорошо. В 2012-м вообще был мой дебют в лиге за ЦСКА, и сразу со «Спартаком»! Я понял за эти годы, что значит победа в таком матче, каков градус противостояния, и как неприятно проигрывать. Это абсолютно особенные противостояния, их ждет вся страна», – приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.