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    Васин: «Понял за эти годы, как неприятно проигрывать в матче со «Спартаком»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о противостоянии со «Спартаком».

    «Все дерби, в которых играл, помню одинаково хорошо. В 2012-м вообще был мой дебют в лиге за ЦСКА, и сразу со «Спартаком»! Я понял за эти годы, что значит победа в таком матче, каков градус противостояния, и как неприятно проигрывать. Это абсолютно особенные противостояния, их ждет вся страна», – приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • «Спартак» занимает шестое место.
    • Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2134

      Бухбух 24 минуты назад

      А понял ли Васин, играя за ЦСКА, как неприятно проигрывать из-за его же постоянных косяков?

      0
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      Рейтинг: +8

      chumakovaleks 1 час назад

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      Рейтинг: +23559

      VVM1964 1 час назад

      Хорошо бы сегодня напомнить )))

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      Рейтинг: +8436

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой, до бревна только дошло, долгая однако загрузка, да и сегодня 3-0 будет гореть в пользу Спартака

      0
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      Рейтинг: +6004

      paracetamol 1 час назад

      Много лет понадобилось, но дошло! Молодец.

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      Рейтинг: +535

      elessar arnor 1 час назад

      ля, научись по мячу попадать, классический аут, который в составе последние 2 сезона только по блату, после матча со Спартаком показал свой уровень

      0
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      Рейтинг: +639

      NewLife 2 часа назад

      Желаю обеим командам порадовать нас увлекательной игрой, а Васину расширить свои знания о дерби.

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      Рейтинг: +2343

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахах, Васин, научись не подводить команду уже..

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      Рейтинг: +3252

      alarm 3 часа назад

      стыдно проигрывать хрякам! (поэтому мы не проигрываем). позор спартаку!

      1
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      Рейтинг: +3642

      Борат 3 часа назад

      ну а мы никогда не устанем повторять - е5 спртк е5 !
      гыгы

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