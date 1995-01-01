Васин: «Понял за эти годы, как неприятно проигрывать в матче со «Спартаком»

А понял ли Васин, играя за ЦСКА, как неприятно проигрывать из-за его же постоянных косяков?
Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о противостоянии со «Спартаком».
«Все дерби, в которых играл, помню одинаково хорошо. В 2012-м вообще был мой дебют в лиге за ЦСКА, и сразу со «Спартаком»! Я понял за эти годы, что значит победа в таком матче, каков градус противостояния, и как неприятно проигрывать. Это абсолютно особенные противостояния, их ждет вся страна», – приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
- «Спартак» занимает шестое место.
- Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 по Москве.