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    Гончаренко – перед дерби: «Настроение в ЦСКА хорошее. К «Спартаку» особенный подход»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака». По словам белоруса, настроение в команде хорошее.

    «Как настроение в коллективе? Вы видели сегодня, у нас много эмоций, много улыбок было, поэтому думаю, что хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к «Спартаку» у нас особенный подход.

    Конечно, вроде как за любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА – «Спартак», мы знаем отношения болельщиков. Мы знаем, что это суперповышенный интерес к игре. Для любого тренера это, конечно, очень важный матч, поэтому понятно, что мы должны подойти к игре в боевой готовности и во всеоружии», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • «Спартак» занимает шестое место.
    • Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +370

      Proker 9 минут назад

      Если проиграете,мллляя буду........))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      plehanov6 12 минут назад

      А если обосрешься, мужик, с лицом обиженного ребенка?!! Опять сбежишь?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6000

      paracetamol 16 минут назад

      Вернулся? Сегодня опять получишь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      koli4ka 24 минуты назад

      После домашних драников Виктор Гончаренко с ЦСКА сегодня будут УСЕХ ДРАТЬ и МЕТАТЬ!!!

      1
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      Рейтинг: +3248

      alarm 38 минут назад

      а если он проиграет хрякам - снова сбежит в беларусь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4811

      alp 47 минут назад

      удачи конявым сегодня!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3640

      Борат 1 час назад

      найдите к ним подход через чёрный ход !
      в коленно-локтевую поросей !
      гыгы

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