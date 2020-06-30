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  • Гончаренко – перед дерби: «Настроение в ЦСКА хорошее. К «Спартаку» особенный подход»

Гончаренко – перед дерби: «Настроение в ЦСКА хорошее. К «Спартаку» особенный подход»

30 июня 2020, 12:20
16

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака». По словам белоруса, настроение в команде хорошее.

«Как настроение в коллективе? Вы видели сегодня, у нас много эмоций, много улыбок было, поэтому думаю, что хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к «Спартаку» у нас особенный подход.

Конечно, вроде как за любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА – «Спартак», мы знаем отношения болельщиков. Мы знаем, что это суперповышенный интерес к игре. Для любого тренера это, конечно, очень важный матч, поэтому понятно, что мы должны подойти к игре в боевой готовности и во всеоружии», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • «Спартак» занимает шестое место.
  • Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 по Москве.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1593510269
удачи конявым сегодня!
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koli4ka
1593511599
После домашних драников Виктор Гончаренко с ЦСКА сегодня будут УСЕХ ДРАТЬ и МЕТАТЬ!!!
Ответить
paracetamol
1593512095
Вернулся? Сегодня опять получишь!
Ответить
plehanov6
1593512351
А если обосрешься, мужик, с лицом обиженного ребенка?!! Опять сбежишь?!
Ответить
Proker
1593512500
Если проиграете,мллляя буду........))))
Ответить
Play
1593513110
Да на мясо пойдёте сегодня, бронируй билет до Минска
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ruded
1593515188
картофельная диета, поди, придала уверенности - снова говорит то, что потребует ответа перед болельщиками. Хотя... всегда можно свалить от проблем.
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моэм
1593516893
Наверно единственный матч , где всё будет по честноку и где роль тренера сведена к минимуму , потому что ещё до матча соперники готовы "кусать и грызть" друг друга...победит тот у кого зубы (характер) окажутся крепче...нас ждёт настоящее ДЕРБИ с совершенно непредсказуемым результатм...кайф получат все...единственный , кто может "обосрать всю малину" всей России - это судья.
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vsespartak01
1593519367
что здесь делают бомжарские недоумки!ваше место возле параши бомжарской!там и воняйте!кпссники алармобораты марбеллы литейки торчки тарелки и другие ушлепки с бомжарского двора!
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general.lizyukov
1593530249
Оружие не забудь боевыми зарядить, аника-воЕн.
Ответить
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