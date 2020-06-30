Гончаренко – перед дерби: «Настроение в ЦСКА хорошее. К «Спартаку» особенный подход»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака». По словам белоруса, настроение в команде хорошее.

«Как настроение в коллективе? Вы видели сегодня, у нас много эмоций, много улыбок было, поэтому думаю, что хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к «Спартаку» у нас особенный подход.

Конечно, вроде как за любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА – «Спартак», мы знаем отношения болельщиков. Мы знаем, что это суперповышенный интерес к игре. Для любого тренера это, конечно, очень важный матч, поэтому понятно, что мы должны подойти к игре в боевой готовности и во всеоружии», – сказал Гончаренко.