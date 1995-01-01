Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основой. Все тесты москвичей на коронавирус – отрицательные

с динамо вечно всякие чудеса творятся.... то им можно, это, тоже.. и все вместе тоже можно... только все равно где то внизу болтается..
«Динамо» сыграет в 25-м туре РПЛ против «Сочи» футболистами основы. Разрешение Роспотребнадзора получено.
«Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо».
Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции – отрицательные», – информирует пресс-служба «Динамо».
- Матч состоится завтра, 1 июля, в Сочи.
- «Динамо» в таблице идет седьмым.
- Сочинцы занимают 11-е место.