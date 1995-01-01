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    Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основой. Все тесты москвичей на коронавирус – отрицательные

    «Динамо» сыграет в 25-м туре РПЛ против «Сочи» футболистами основы. Разрешение Роспотребнадзора получено.

    «Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо».

    Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции – отрицательные», – информирует пресс-служба «Динамо».

    • Матч состоится завтра, 1 июля, в Сочи.
    • «Динамо» в таблице идет седьмым.
    • Сочинцы занимают 11-е место.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4811

      alp 47 минут назад

      с динамо вечно всякие чудеса творятся.... то им можно, это, тоже.. и все вместе тоже можно... только все равно где то внизу болтается..

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