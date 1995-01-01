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    Журналист Симонов: «Алексей Миранчук не очень хочет переходить в «Фиорентину»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не желает переходить в «Фиорентину». Команда идет во второй половине таблицы Серии А.

    «Я знаю, что у Миранчука был вариант с «Фиорентиной», но переходить туда не очень хочет», – сказал Симонов.

    • Агент отрицает переговоры с итальянцами.
    • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.
    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8429

      Skull_Boy 10 минут назад

      Да кому он нужен и он наверно не в курсах, что в след сезоне команду формировать будут под ЛЧ будут с ее новым инвестором то

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      Рейтинг: +9

      medvedeviurarunk 31 минуту назад

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      Рейтинг: +2124

      Бухбух 1 час назад

      Фио посильнее Локо будет. И место в основе нужно будет заслужить.

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