Журналист Симонов: «Алексей Миранчук не очень хочет переходить в «Фиорентину»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не желает переходить в «Фиорентину». Команда идет во второй половине таблицы Серии А.

«Я знаю, что у Миранчука был вариант с «Фиорентиной», но переходить туда не очень хочет», – сказал Симонов.