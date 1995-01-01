Журналист Симонов: «Алексей Миранчук не очень хочет переходить в «Фиорентину»

Да кому он нужен и он наверно не в курсах, что в след сезоне команду формировать будут под ЛЧ будут с ее новым инвестором то
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не желает переходить в «Фиорентину». Команда идет во второй половине таблицы Серии А.
«Я знаю, что у Миранчука был вариант с «Фиорентиной», но переходить туда не очень хочет», – сказал Симонов.
- Агент отрицает переговоры с итальянцами.
- Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.
- «Локомотив» идет в РПЛ вторым.