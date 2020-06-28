Клопп: «Санчо – очень интересный игрок. Я бы удивился, если бы он перешел в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал не ждать трансфера в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Немец положительно охарактеризовал британца.

«Санчо очень хорошо выглядит в красном. Однако трансферы такого масштаба навряд ли произойдет этим летом. Он очень интересный игрок, я бы удивился больше остальных, если бы он перешел к нам», – цитирует Клоппа «Матч ТВ» со ссылкой на Bild.