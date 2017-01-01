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    Клопп: «Санчо – очень интересный игрок. Я бы удивился, если бы он перешел в «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал не ждать трансфера в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Немец положительно охарактеризовал британца.

    «Санчо очень хорошо выглядит в красном. Однако трансферы такого масштаба навряд ли произойдет этим летом. Он очень интересный игрок, я бы удивился больше остальных, если бы он перешел к нам», – цитирует Клоппа «Матч ТВ» со ссылкой на Bild.

    • Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» является главным претендентом на Санчо.
    • «Боруссия» хочет получить не менее 100 миллионов евро за игрока.
    • Контракт игрока действует до лета 2022 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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