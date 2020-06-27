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    Маркитесов и Голосов – первые футболисты, родившиеся в XXI веке и сыгравшие за «Спартак»

    Дмитрий Маркитесов и Илья Голосов дебютировали за основную команду «Спартака». Они стали первыми, кто родились в нынешнем веке и вышли на поле в составе москвичей.

    «С дебютом, парни!» – поздравила спортсменов пресс-служба «Спартака».

    • Москвичи в таблице идут шестыми.
    • Маркитесов – уроженец Москвы, атакующий игрок стоит на рынке 300 тысяч евро.
    • Голосов родился в Ростове-на-Дону, левый защитник оценивается в 75 тысяч евро.

    Источник: твиттер «Спартака»

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