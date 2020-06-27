Маркитесов и Голосов – первые футболисты, родившиеся в XXI веке и сыгравшие за «Спартак»

Дмитрий Маркитесов и Илья Голосов дебютировали за основную команду «Спартака». Они стали первыми, кто родились в нынешнем веке и вышли на поле в составе москвичей.
«С дебютом, парни!» – поздравила спортсменов пресс-служба «Спартака».
- Москвичи в таблице идут шестыми.
- Маркитесов – уроженец Москвы, атакующий игрок стоит на рынке 300 тысяч евро.
- Голосов родился в Ростове-на-Дону, левый защитник оценивается в 75 тысяч евро.
Илья Голосов и Дима Маркитесов стали первыми игроками, родившимися в 21 веке, которые сыграли за «Спартак»!С дебютом, парни!#Голосов #Маркитесов #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/JbBdahHYyX— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 27, 2020