Маркитесов и Голосов – первые футболисты, родившиеся в XXI веке и сыгравшие за «Спартак»

Дмитрий Маркитесов и Илья Голосов дебютировали за основную команду «Спартака». Они стали первыми, кто родились в нынешнем веке и вышли на поле в составе москвичей.

«С дебютом, парни!» – поздравила спортсменов пресс-служба «Спартака».

Москвичи в таблице идут шестыми.

Маркитесов – уроженец Москвы, атакующий игрок стоит на рынке 300 тысяч евро.

Голосов родился в Ростове-на-Дону, левый защитник оценивается в 75 тысяч евро.