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    Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Локомотивом»; Крыховяк, Рыбчинский и Эдер выйдут с первых минут у москвичей

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на очный матч 24-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец, Нильсен, Кварацхелия, Йевтич, С. Бакаев, Игнатьев.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Эдер.

    • Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» идет на 11-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1015

      фанат джигурды 1 час назад

      Грузин кричал, что Николич призван доверять и давать шанс молодёжи.


      Заметно, как в той игре, так и в стартовом составе этой!!!

      3
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      Рейтинг: +658

      O-Z > фанат джигурды 1 час назад

      Так рыбчинский в старте в чём проблема? На скамейке молодежи нет и так. Николич сходу ничего не сделает с нашей проблемной молодежью за 2 недели, а 2 место удержать в этом сложном сезоне как раз необходимо.

      0
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      Рейтинг: +590

      PAREVG. > O-Z 1 час назад

      Запасных как всегда не напечатали, кто там есть, кого нет, неизвестно....
      А второе место, с таким руководством, зачем оно, усиления хорошего явно не будет, а с учетом что многие уйдут, в ЛЧ вообще делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +658

      O-Z > PAREVG. 48 минут назад

      Да срать на это руководство.. Здесь не причем ни тренер не игроки. Игрокам от этого не легче играть под таким давлением, они что это заслужили?! Пусть сезон доиграют как и играли.. А там будет видно кто гавно в след сезоне. В любом случае руководству нет оправдания даже если будем чемпионами в след году!

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      Рейтинг: +3150

      Fan Loko mik > O-Z 6 минут назад

      где ФАРА????? Не в курсе????

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      Рейтинг: +590

      PAREVG. 1 час назад

      Вперед - ЛОКО!!!!!!!!!!!!!

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