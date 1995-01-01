Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Локомотивом»; Крыховяк, Рыбчинский и Эдер выйдут с первых минут у москвичей

Грузин кричал, что Николич призван доверять и давать шанс молодёжи.
Заметно, как в той игре, так и в стартовом составе этой!!!
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на очный матч 24-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец, Нильсен, Кварацхелия, Йевтич, С. Бакаев, Игнатьев.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Эдер.
- Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
- «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» идет на 11-й строчке.