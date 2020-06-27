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«СЭ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

27 июня 2020, 12:40
17

На матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом» обе команды смогут выйти основными составами.

По информации «СЭ», донской клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора выпускать на поле любых футболистов, которые не больны коронавирусом.

Ранее из-за шести зараженных игроков весь основной состав «Ростова» находился на карантине, поэтому с «Сочи» играли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет, которых южане разгромили со счетом 10:1.

Матч «Ростов» – «Арсенал» состоится сегодня, 27 июня, в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал
Комментарии (17)
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ilichkadr
1593251979
Ну, держитесь туляки!! Огребёте сегодня по полной программе!!!!!
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Бухбух
1593253966
Ростову разрешили выпускать на поле любых футболистов, которые не больны коронавирусом, но не факт что играть будет основной состав, только если все выздровели.
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латунный
1593254728
3-0
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DOCTOR PENALTY
1593256907
Арсенал не газированая команда, с ним великодушно разрешается сыграть основным составом.
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моэм
1593258776
Великолепно!...местный Роспотребнадзор лечит болезни в разы быстрее!...бумагу утвердил и одна часть команды вместо 2 недель откарантирила за 3 дня...у них в штате видимо работают супермедики.
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vladimir-7
1593260562
Ростову запретили играть с Сочи основным составом, а с Арсеналом Т разрешили. Угадай с одного раза, почему?
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vka1970
1593260670
Пипец Арсеналу.За цирк в Сочах, Ростов порвёт их как тузик грелку.
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Чехов на Садовой
1593261568
Какой основной состав? Запрещено играть Ерёменко, Байрамяну, Попову, Норману, Логашову и Хаджикадуничу. Остальные игроки до вчерашнего дня сидели на карантине, не тренировались. Биться конечно будут, но смогут ли? Но только удачи !!!
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portero
1593264019
рад за Ростов, но уже не верю что еще что нибудь не придумают.... пока игра не начнется , срмнения...
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zigbert
1593348532
Жаль что те потерянные 3 очка Ростову уже не вернуть.
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