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    «СЭ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

    На матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом» обе команды смогут выйти основными составами.

    По информации «СЭ», донской клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора выпускать на поле любых футболистов, которые не больны коронавирусом.

    Ранее из-за шести зараженных игроков весь основной состав «Ростова» находился на карантине, поэтому с «Сочи» играли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет, которых южане разгромили со счетом 10:1.

    Матч «Ростов» – «Арсенал» состоится сегодня, 27 июня, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1670

      латунный 4 минуты назад

      3-0

      0
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      Рейтинг: +2124

      Бухбух 17 минут назад

      Ростову разрешили выпускать на поле любых футболистов, которые не больны коронавирусом, но не факт что играть будет основной состав, только если все выздровели.

      0
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      Рейтинг: +7210

      ilichkadr 50 минут назад

      Ну, держитесь туляки!! Огребёте сегодня по полной программе!!!!!

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