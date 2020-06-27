«СЭ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

На матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом» обе команды смогут выйти основными составами.

По информации «СЭ», донской клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора выпускать на поле любых футболистов, которые не больны коронавирусом.

Ранее из-за шести зараженных игроков весь основной состав «Ростова» находился на карантине, поэтому с «Сочи» играли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет, которых южане разгромили со счетом 10:1.

Матч «Ростов» – «Арсенал» состоится сегодня, 27 июня, в 20:00 по московскому времени.