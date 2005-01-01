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    Матч «Тамбов» – «Зенит» пройдет без зрителей

    «Тамбов» объявил, что болельщики не смогут посетить домашний матч команды против «Зенита».

    Игра 25-го тура РПЛ состоится 1 июля в 17:30 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

    «В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Зенит», который состоится 1-го июля на стадионе «Нижний Новгород», без зрителей.

    Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в «чистую» зону, согласно требованиям Регламента возобновления текущего сезона. Футбольный клуб «Тамбов» приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – говорится в официальном заявлении «Тамбова».

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +950

      Play 10 минут назад

      Как будто раньше матчи Тамбова проходили со зрителями

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