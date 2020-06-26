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Матч «Тамбов» – «Зенит» пройдет без зрителей

26 июня 2020, 16:41
6

«Тамбов» объявил, что болельщики не смогут посетить домашний матч команды против «Зенита».

Игра 25-го тура РПЛ состоится 1 июля в 17:30 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Зенит», который состоится 1-го июля на стадионе «Нижний Новгород», без зрителей.

Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в «чистую» зону, согласно требованиям Регламента возобновления текущего сезона. Футбольный клуб «Тамбов» приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – говорится в официальном заявлении «Тамбова».

Источник: Официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит
Комментарии (6)
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1593179509
Как будто раньше матчи Тамбова проходили со зрителями
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Hektor 84
1593180704
Это звонок в Роспотребнадзор из Газпрома решил?
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фанат джигурды
1593181158
Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. А Гордона хоть пригласят на закрытый показ?
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serhio80
1593184008
Бомжары уже даже с тамбовом бояться играть по правилам)
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sobaka120982
1593231980
Все для бомжей
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