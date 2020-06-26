Карпин – о составе «Ростова» на субботний матч с «Арсеналом»: «Сам не понимаю»

Как будто Карпин когда-то по-другому на вопросы отвечает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что до сих пор неизвестно, каким составом его команда сыграет против «Арсенала».
«В каком составе «Ростов» будет играть матч против «Арсенала»? Не знаю. Я сам не понимаю», – сказал Карпин.
- Игра состоится в субботу, 27 июня.
- Из-за вспышки коронавируса в клубе весь основной состав и тренерский штаб находится на карантине.
- В прошлом матче за «Ростов» играли воспитанники 16-19 лет и были разгромлены «Сочи» со счетом 1:10.