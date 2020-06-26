Карпин – о составе «Ростова» на субботний матч с «Арсеналом»: «Сам не понимаю»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что до сих пор неизвестно, каким составом его команда сыграет против «Арсенала».

«В каком составе «Ростов» будет играть матч против «Арсенала»? Не знаю. Я сам не понимаю», – сказал Карпин.