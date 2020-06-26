Федун заступился за фанатов «Спартака», провожавших команду в Тулу

Президент «Спартака» Леонид Федун обратился к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.

«Уважаемый Александр Владимирович!» – говорится в тексте письма. – Обращаюсь к вам от лица совета директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов «болеть» у них не так много из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство».

По информации «СЭ», в ходе обысков, которые прошли по местам жительства болельщиков «Спартака», участвовавших в проводах команды в Тулу на матч с «Арсеналом», сотрудники полиции угрожали фанатам, а также их родным реальными сроками заключения, ссылаясь на 213 статью часть 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее «Спартак» обратился к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба.