Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Федун заступился за фанатов «Спартака», провожавших команду в Тулу

    Президент «Спартака» Леонид Федун обратился к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.

    «Уважаемый Александр Владимирович!» – говорится в тексте письма. – Обращаюсь к вам от лица совета директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов «болеть» у них не так много из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство».

    По информации «СЭ», в ходе обысков, которые прошли по местам жительства болельщиков «Спартака», участвовавших в проводах команды в Тулу на матч с «Арсеналом», сотрудники полиции угрожали фанатам, а также их родным реальными сроками заключения, ссылаясь на 213 статью часть 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

    Ранее «Спартак» обратился к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба.

    Источник: Телеграм-канал OFNews

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77376
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru