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    Лэмпард – о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити»: «Это две из лучших, если не лучшие, команды мира»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», который клуб обыграли в матче 31-го тура АПЛ (2:1).

    «Это две из лучших, если не лучшие, команды мира. Я уверен, что они останутся на достигнутом уровне, поэтому нам нужно сократить отставание от них.

    Победа над «Сити», безусловно, важна, но в текущем сезоне мы недосчитались множества очков из-за отсутствия стабильности, которой могут похвастать эти команды. Очевидно, между нами есть разрыв, который невозможно устранить за один день или совершив пару приобретений. Нам предстоит очень много работы.

    «Ливерпуль» и «Сити» имеют сыгранные на протяжении нескольких лет составы, которые добивались и продолжают добиваться успехов. Нам еще есть, куда расти.

    Мы можем улучшить работу с мячом, больше владеть им. Это одна из немногих игр, в которых мы не смогли значительно превзойти соперника по владению мячом. Мы должны принять это и быть довольны результатом», – заявил специалист.

    • «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Манчестер Сити» от «Челси».
    • Последнее чемпионство команды Юргена Клоппа случилось 30 лет назад.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3031

      playsh 17 минут назад

      Сложно сказать,лучшие или нет,но если вспомнить в то или иное время Милан,Аякс,Реал,Ювентус,Ман.Ю,Баварию,Аякс,Порту,Бенфику,то одни из луших,это несомненно.Браво.

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      Рейтинг: +3031

      playsh > playsh 6 минут назад

      Барселону забыл,извините.

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