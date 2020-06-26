Лэмпард – о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити»: «Это две из лучших, если не лучшие, команды мира»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», который клуб обыграли в матче 31-го тура АПЛ (2:1).

«Это две из лучших, если не лучшие, команды мира. Я уверен, что они останутся на достигнутом уровне, поэтому нам нужно сократить отставание от них.

Победа над «Сити», безусловно, важна, но в текущем сезоне мы недосчитались множества очков из-за отсутствия стабильности, которой могут похвастать эти команды. Очевидно, между нами есть разрыв, который невозможно устранить за один день или совершив пару приобретений. Нам предстоит очень много работы.

«Ливерпуль» и «Сити» имеют сыгранные на протяжении нескольких лет составы, которые добивались и продолжают добиваться успехов. Нам еще есть, куда расти.

Мы можем улучшить работу с мячом, больше владеть им. Это одна из немногих игр, в которых мы не смогли значительно превзойти соперника по владению мячом. Мы должны принять это и быть довольны результатом», – заявил специалист.