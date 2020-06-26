Гвардиола: «Манчестер Сити» все еще лучше, чем многие другие клубы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил причины поражения от «Челси» (1:2) в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

«Мы провели хороший матч. Мы не испытали большого давления в штрафной, но наши ошибки...

Поздравляю «Ливерпуль» с выдающимся сезоном. У нас еще есть пять-шесть недель впереди. Мы много выиграли за последние несколько лет и, конечно, хотим сократить отставание.

После двух сезонов разрыв большой. Мы были нестабильны, как и в предыдущих сезонах. «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и обрел уверенность. Каждый матч они играли как последний. Мы так не играли в начале.

Нельзя забывать, что мы все еще занимаем второе место в лиге, поэтому мы лучше, чем многие другие клубы», – заявил Гвардиола.