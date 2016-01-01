Sport.es: «Барселона» рассматривает кандидатуры Обамеянга и Кавани в качестве альтернативы Лаутаро

а чё не Кокорина или Дзюбу
«Барселона» изучает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.
По информации Sport.es, у каталонского клуба есть еще две кандидатуры в шорт-листе – это Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).
- Габонец хочет сменить команду этим летом. Он отказывается продлевать контракт, истекающий через год.
- Уругваец в конце месяца станет свободным агентом и может перейти в «Барселону» бесплатно.