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    Sport.es: «Барселона» рассматривает кандидатуры Обамеянга и Кавани в качестве альтернативы Лаутаро

    «Барселона» изучает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

    По информации Sport.es, у каталонского клуба есть еще две кандидатуры в шорт-листе – это Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).

    • Габонец хочет сменить команду этим летом. Он отказывается продлевать контракт, истекающий через год.
    • Уругваец в конце месяца станет свободным агентом и может перейти в «Барселону» бесплатно.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10424

      Garrincha58 10 минут назад

      а чё не Кокорина или Дзюбу

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