Sport.es: «Барселона» рассматривает кандидатуры Обамеянга и Кавани в качестве альтернативы Лаутаро

«Барселона» изучает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

По информации Sport.es, у каталонского клуба есть еще две кандидатуры в шорт-листе – это Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).