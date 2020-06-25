«Кристал Пэлас» не совершил ни одного касания в штрафной площади «Ливерпуля». Это первый подобный случай в истории АПЛ

Это новость попахивает идиотизмом, как такое возможно, чтобы за 90 минут игроки одной команды ни разу не перешли половину поля с мячом? Да и матч я вчера смотрел полностью, КП играл с мячом на половине поля Ливерпуля, немного, но не так, чтобы вообще ни разу не коснулись. И три удара из статистики тоже не со своей половины поля были.
В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.
В течение игры футболисты лондонской команды ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.
Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории Премьер-лиги (учет ведется с сезона 2008/09).
Синим цветом обозначены усредненные позиции игроков «Кристал Пэлас» за матч, желтым – их касания