«Кристал Пэлас» не совершил ни одного касания в штрафной площади «Ливерпуля». Это первый подобный случай в истории АПЛ

В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

В течение игры футболисты лондонской команды ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории Премьер-лиги (учет ведется с сезона 2008/09).

Синим цветом обозначены усредненные позиции игроков «Кристал Пэлас» за матч, желтым – их касания