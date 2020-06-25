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    «Кристал Пэлас» не совершил ни одного касания в штрафной площади «Ливерпуля». Это первый подобный случай в истории АПЛ

    В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

    В течение игры футболисты лондонской команды ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.

    Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории Премьер-лиги (учет ведется с сезона 2008/09).

    Синим цветом обозначены усредненные позиции игроков «Кристал Пэлас» за матч, желтым – их касания

    Источник: Opta

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    25.06.2020 08:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2919

      Play 25 июня 2020, 09:48

      Это новость попахивает идиотизмом, как такое возможно, чтобы за 90 минут игроки одной команды ни разу не перешли половину поля с мячом? Да и матч я вчера смотрел полностью, КП играл с мячом на половине поля Ливерпуля, немного, но не так, чтобы вообще ни разу не коснулись. И три удара из статистики тоже не со своей половины поля были.

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      Рейтинг: +575

      AleSan4es > Play 25 июня 2020, 10:15

      Ты читай внимательно в штрафной в штрафно1 площади)

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      Рейтинг: +2919

      Play > AleSan4es 25 июня 2020, 10:19

      Это уже поменяли текст, с утра было написано, что КП не сделал ни одного касания на половине поля Ливерпуля.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 июня 2020, 09:40

      Чего лол!!! А 3 удара они нанесли от своих ворот?????? Или поближе,с центра поля?????

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      Рейтинг: +575

      AleSan4es > Axe111 25 июня 2020, 10:16

      Читай внимательно, там написано о штрафной площади

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