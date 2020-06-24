«В 33 года футбольная жизнь в разгаре». Глушаков поздравил Месси с днем рождения

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днем рождения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Им обоим 33 года.

«С 33-летием, мастер! Добро пожаловать в клуб! В это время футбольная жизнь в разгаре, а у нас говорят: в 33 – старый», – написал Глушаков.