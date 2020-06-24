Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    «В 33 года футбольная жизнь в разгаре». Глушаков поздравил Месси с днем рождения

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днем рождения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Им обоим 33 года.

    «С 33-летием, мастер! Добро пожаловать в клуб! В это время футбольная жизнь в разгаре, а у нас говорят: в 33 – старый», – написал Глушаков.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Игрок четыре раза брал Лигу чемпионов.
    • Главное достижение Глушакова – победа в РПЛ со «Спартаком».

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2020 23:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3084

      alarm 51 минуту назад

      такое он тарасофское рыло, даже гордость берёт, что такой бездарь был капитаном поросей и фротрия его очень любила)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -971

      Бoрат 52 минуты назад

      А Месси то знает кто такой Глушаков ? - СОМНЕВАЮСЬ . Гыгыгы .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77341
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru