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    ЦСКА определит зрителей на игру со «Спартаком» путем жеребьевки

    ЦСКА решил, как будут определены зрители на матч со «Спартаком».

    На стадион будут допущены все владельцы абонементов «Верю в победу». Среди держателей остальных абонементов проведут жеребьевку, она пройдет 26 июня.

    Сейчас игры РПЛ могут проходить только при заполненности трибун не более чем на 10% от общей вместимости стадиона.

    • ЦСКА и «Спартак» сыграют 30 июня.
    • Команда Виктора Гончаренко идет в чемпионате пятой, «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +15376

      bset 17 минут назад

      А не проще пустить на Спартак тех, кто не попал на Зенит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +708

      valkam72 28 минут назад

      Педикулезники тут как тут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3502

      Борат 35 минут назад

      Желающих воочию увидеть свино*б будет много !
      Удачи коням против свиного позорища !
      Гыгы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1768

      Cleaner > Борат 29 минут назад

      Борат, вы с alarm-ом одним компом по очереди пользуетесь?..)

      2
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      Рейтинг: +2366

      "supermax" > Борат 29 минут назад

      д.о.л.б.о.е.б....д.о.л.б.о.е.б.и.н.а

      1
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      Рейтинг: +2366

      "supermax" > Cleaner 28 минут назад

      он просто д.о.л.б.о.е.б...ему нраицца

      1
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      Рейтинг: +3058

      alarm 43 минуты назад

      позор хрякам!

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