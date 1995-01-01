ЦСКА определит зрителей на игру со «Спартаком» путем жеребьевки

ЦСКА решил, как будут определены зрители на матч со «Спартаком».

На стадион будут допущены все владельцы абонементов «Верю в победу». Среди держателей остальных абонементов проведут жеребьевку, она пройдет 26 июня.

Сейчас игры РПЛ могут проходить только при заполненности трибун не более чем на 10% от общей вместимости стадиона.