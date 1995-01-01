«Арсенал» прервал 23-матчевую беспроигрышную серию из встреч, которые начинаются в субботу в 15:00 BST

«Арсенал» до матча 30-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2) на протяжении 23 подряд игр не уступал во встречах, которые начинаются в субботу в 15:00 по британскому времени. Последний раз такое поражение случалось с лондонцами в 2015 году.

В Брайтоне «Арсенал» пропустил решающий гол в компенсированное время второго тайма.