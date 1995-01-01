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    «Арсенал» прервал 23-матчевую беспроигрышную серию из встреч, которые начинаются в субботу в 15:00 BST

    «Арсенал» до матча 30-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2) на протяжении 23 подряд игр не уступал во встречах, которые начинаются в субботу в 15:00 по британскому времени. Последний раз такое поражение случалось с лондонцами в 2015 году.

    В Брайтоне «Арсенал» пропустил решающий гол в компенсированное время второго тайма.

    • Лондонцы в таблице идут десятыми.
    • 25 июня, в четверг, «Арсенал» в 31-м туре сыграет в Саутгемптоне.
    • С отрывом в АПЛ лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Kurt Angel 1 час назад

      Там даже такая статистика ведется....это уже ерундой попахивает

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