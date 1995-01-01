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    «Наполи» отверг 58-миллионное предложение «Ливерпуля» по Кулибали

    «Ливерпуль» хочет купить центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Итальянцы отвергли предложение англичан на 58 миллионов фунтов стерлингов, пишет Transfer News Live со ссылкой на Corriere Dello Sport.

    Сенегальским игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед». «Наполи» хочет за футболиста 90 миллионов.

    • Рыночная стоимость игрока – 56 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Кулибали провел 15 матчей.
    • В Неаполе защитник выступает с 2014 года.

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2391

      Dgad 5 минут назад

      90 за него никто не отдаст тем более сейчас. Но за 60 можно было бы купить в пару к Вандайку.

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