«Наполи» отверг 58-миллионное предложение «Ливерпуля» по Кулибали

«Ливерпуль» хочет купить центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Итальянцы отвергли предложение англичан на 58 миллионов фунтов стерлингов, пишет Transfer News Live со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Сенегальским игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед». «Наполи» хочет за футболиста 90 миллионов.