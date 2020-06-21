Главный тренер «Оренбурга» – о матче с «Локо»: «Какое-то шоу сегодня было. Главные герои – судьи»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Какое-то шоу сегодня было. Главными героями были судьи.
Но это не говорит о том, что мы хорошо играли и могли выиграть. Нет сыгранности, не было игровой практики. Очень быстро теряли мяч.
Во втором тайме вмешался судья. Тайм получился каким-то комичным, даже трудно разобрать его», – сказал Парамонов.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.
- Он показал девять желтых карточек игрокам «Оренбурга», удалил двух футболистов и поставил в ворота команды пенальти.
Источник: Sport24