Главный тренер «Оренбурга» – о матче с «Локо»: «Какое-то шоу сегодня было. Главные герои – судьи»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Какое-то шоу сегодня было. Главными героями были судьи.

Но это не говорит о том, что мы хорошо играли и могли выиграть. Нет сыгранности, не было игровой практики. Очень быстро теряли мяч.

Во втором тайме вмешался судья. Тайм получился каким-то комичным, даже трудно разобрать его», – сказал Парамонов.