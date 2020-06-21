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  • Главный тренер «Оренбурга» – о матче с «Локо»: «Какое-то шоу сегодня было. Главные герои – судьи»

Главный тренер «Оренбурга» – о матче с «Локо»: «Какое-то шоу сегодня было. Главные герои – судьи»

21 июня 2020, 21:09
7

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Какое-то шоу сегодня было. Главными героями были судьи.

Но это не говорит о том, что мы хорошо играли и могли выиграть. Нет сыгранности, не было игровой практики. Очень быстро теряли мяч.

Во втором тайме вмешался судья. Тайм получился каким-то комичным, даже трудно разобрать его», – сказал Парамонов.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.
  • Он показал девять желтых карточек игрокам «Оренбурга», удалил двух футболистов и поставил в ворота команды пенальти.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Парамонов Константин Васильев Станислав
Комментарии (7)
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Garrincha58
1592763382
судья после перерыва просто был обязан всё компенсировать Локомотиву за удаление Жемалетдинова
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Plyash
1592765376
Судья не испугался Газпромовских прихвостней приструнить.Что тут не так,просто делал свою работу.
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житель СПб
1592767405
Много комментариев про "заговоры" с обеих сторон. Не было их, по моему мнению. И никто никого не боялся, хотя произошло то, чего большие судьи предлагают избегать: главным действующим лицом матча стал судья. А упрекать его не за что (по моему мнению)! Я бы не стал удалять Жемалетдинова. Но все формальные основания - были. И мне не совсем понятно второе удаление в Оренбурге - если все отмотано назад и аннулировано? Надо разбираться с правилами. Что еще... По ходу матча у меня возникла мысль - а кому вообще нужна такая команда как Оренбург? Что-то непонятное... Уж лучше бы Нижний Новгород финансово поддерживали. Может, я неправ. А Локомотив, как никто, умеет небольшими усилиями получить результат. Что и сделал сегодня.
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valkam72
1592797910
Хаспромовец удивлен. Что то пошло не так. Если платки вылетят, то лигу точно расширят до 18 команд. Фарм клубики то нужны педикулёзникам.
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