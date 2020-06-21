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    Главный тренер «Оренбурга» – о матче с «Локо»: «Какое-то шоу сегодня было. Главные герои – судьи»

    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

    «Какое-то шоу сегодня было. Главными героями были судьи.

    Но это не говорит о том, что мы хорошо играли и могли выиграть. Нет сыгранности, не было игровой практики. Очень быстро теряли мяч.

    Во втором тайме вмешался судья. Тайм получился каким-то комичным, даже трудно разобрать его», – сказал Парамонов.

    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.
    • Он показал девять желтых карточек игрокам «Оренбурга», удалил двух футболистов и поставил в ворота команды пенальти.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1509

      Genz 4 минуты назад

      Локомотив неплохо готов физически. Оренбург дохлое авно. Хуже Тамбова и кс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2966

      playsh 15 минут назад

      Судья не испугался Газпромовских прихвостней приструнить.Что тут не так,просто делал свою работу.

      0
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      Рейтинг: +2233

      KPCCSPB 25 минут назад

      Да уж, и где там крики, что РЖД всё купил?

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      Рейтинг: +10391

      Garrincha58 48 минут назад

      судья после перерыва просто был обязан всё компенсировать Локомотиву за удаление Жемалетдинова

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