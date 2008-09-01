«Боруссия» Д установила рекорд по забитым за сезон Бундеслиги голам

Сейчас «Боруссия» отстает от ставшей чемпионом «Баварии» на 21 очко
Что?
Что это такое?
За тур до финиша чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» забила 84 гола. Это лучший результат в истории дортмундцев.
«Боруссия» гарантировала себе второе место по итогам сезона. В прошлой кампании дортмундцы также финишировали с серебром.
- Сейчас «Боруссия» отстает от ставшей чемпионом «Баварии» на 21 очко.
- «Боруссия» последний раз брала чемпионат в 2012 году.
- Джейдон Санчо – третий бомбардир сезона Бундеслиги.