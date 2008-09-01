«Боруссия» Д установила рекорд по забитым за сезон Бундеслиги голам

За тур до финиша чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» забила 84 гола. Это лучший результат в истории дортмундцев.

«Боруссия» гарантировала себе второе место по итогам сезона. В прошлой кампании дортмундцы также финишировали с серебром.