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    «Боруссия» Д установила рекорд по забитым за сезон Бундеслиги голам

    За тур до финиша чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» забила 84 гола. Это лучший результат в истории дортмундцев.

    «Боруссия» гарантировала себе второе место по итогам сезона. В прошлой кампании дортмундцы также финишировали с серебром.

    • Сейчас «Боруссия» отстает от ставшей чемпионом «Баварии» на 21 очко.
    • «Боруссия» последний раз брала чемпионат в 2012 году.
    • Джейдон Санчо – третий бомбардир сезона Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2225

      absent32 49 минут назад

      Сейчас «Боруссия» отстает от ставшей чемпионом «Баварии» на 21 очко
      Что?
      Что это такое?

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