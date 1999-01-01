Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Кузяев, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с ЦСКА; Васин, Влашич и Чалов выйдут с первых минут у москвичей

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на очный матч 23-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    • Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА занимает пятое место.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +463

      PAREVG. 1 час назад

      Сантос и Малком вылитые мартыхаи...
      А болельщики говорили что в цветах Зенита нет черного...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +693

      ziborock 1 час назад

      Одни зулусы, башкиры и татары!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      elessar arnor 2 часа назад

      картофан никак не наберётся ума

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      legenda soccer 2 часа назад

      удачи цска позор зениту

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1201

      acor94 > legenda soccer 2 часа назад

      ого, свинья за лошадь переживает)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      legenda soccer > acor94 2 часа назад

      чей голос? это же бомж воняет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1201

      acor94 > legenda soccer 2 часа назад

      да, я обмазался говном, щас и коней ещё обмажу)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      legenda soccer > acor94 2 часа назад

      все иди обтекай.твое мнение мне неинтересно неудачник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8391

      Skull_Boy 2 часа назад

      Васин, Карпов, Набабкин и Обл_яков, да ты дубу рухнул 0-4 минимум

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +508

      elessar arnor > Skull_Boy 2 часа назад

      он странный, если проиграем, что скорее всего, х у й себя признает виновным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      valkam72 2 часа назад

      Давай цдка, чпокни педикулезных.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +242

      Горкин Блеванов > valkam72 2 часа назад

      огребёте сегодня позор конюшне !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      valkam72 > Горкин Блеванов 1 час назад

      Мне похер конюшня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1113

      волчарик 2 часа назад

      Нормально,состав чтоб забивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17177

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вперёд, кони! За себя и за ростовских пацанов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Аден 2 часа назад

      не думал, что скажу, но, ЦСКА удачи, дави немытых.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1113

      волчарик > Аден 2 часа назад

      Не надейся.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77248
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru