Кузяев, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с ЦСКА; Васин, Влашич и Чалов выйдут с первых минут у москвичей

Сантос и Малком вылитые мартыхаи...
А болельщики говорили что в цветах Зенита нет черного...
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на очный матч 23-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
- Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА занимает пятое место.