Бакаев, Крал и Соболев – в старте «Спартака» на игру с «Арсеналом»; Шамов, Ткачев и Луценко выйдут с первых минут у туляков

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на очный матч 23-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалeв, Луценко.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.
- Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – восьмое.
Источник: Официальный сайт РПЛ