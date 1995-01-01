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    Бакаев, Крал и Соболев – в старте «Спартака» на игру с «Арсеналом»; Шамов, Ткачев и Луценко выйдут с первых минут у туляков

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на очный матч 23-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалeв, Луценко.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.

    • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – восьмое.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      grachv 9 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://cutly.top/rMLnv

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      Рейтинг: +2710

      Томик 31 минуту назад

      Меняйте уже этого бестолкового Бакаева. Он ещё больше отупел после болезни. Теперь ещё и мячи у своих же отбирает и соперникам отдаёт. Кто заставил Тедеско его в старт поставить, ведь говорил же "не готов"? Ну а отбора как не было, так и нет. Ну не научили его отбирать мячи - всю жизнь деревья во дворе обводил - не у кого было отбирать. *****, что он в Спартаке делает до сих пор???

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      Рейтинг: +9198

      ufos73 1 час назад

      Тяжелая игра будет

      1
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      Рейтинг: +57

      Manuilov_M 2 часа назад

      Вперёд великий и могучий!!!

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      Рейтинг: +325

      vsespartak01 2 часа назад

      ждем победу спартака!!!

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