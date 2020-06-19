Ларссон: «Совершенно не имеет значения, где сыграем полуфинал Кубка против «Зенита»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не видит разницы, где состоится матч 1/2 финала Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

«Знаю ли, как принималось решение по полуфиналу? Если честно, нет. Я просто счастлив, что мы в полуфинале, что он состоится. А где — в Москве или там — совершенно не имеет значения», – сказал швед Sport24.