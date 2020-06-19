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    Ларссон: «Совершенно не имеет значения, где сыграем полуфинал Кубка против «Зенита»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не видит разницы, где состоится матч 1/2 финала Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

    «Знаю ли, как принималось решение по полуфиналу? Если честно, нет. Я просто счастлив, что мы в полуфинале, что он состоится. А где — в Москве или там — совершенно не имеет значения», – сказал швед Sport24.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет в таблице восьмым.
    • Швед выступает в России с лета прошлого года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3486

      Борат 3 минуты назад

      хоть эта рыла понимает, что без разницы где проигрывать !
      в питере хоть кб-шарфопада не будет !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +7059

      ilichkadr 14 минут назад

      Похоже, что Ларссон ещё не въехал в российский менталитет, не понимает исконно местного срача.

      0
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      Рейтинг: +1227

      Питерский князь 51 минуту назад

      Так вам всеравно где просирать.
      :))))
      Хотя дома, при своих петухах, наверное обиднее.

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