Карамбе: «Академию «Краснодара» можно ставить в пример»

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе похвалил академию российского футбольного клуба «Краснодар».
«Клуб делает ставку на своих воспитанников и создает им все необходимые условия для роста. Академию «Краснодара» можно ставить в пример. Это очень правильная стратегия, которая приведет к успеху. Уверен, что «Краснодар» еще покажет себя в Лиге чемпионов и вырастит много футболистов для сборной России«, – сказал Карамбе.
- «Краснодар» был основан в феврале 2008 года по инициативе бизнесмена Сергея Галицкого.
- Команда идет на третьем месте в текущем розыгрыше РПЛ.
Источник: «Известия»