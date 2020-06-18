Карамбе: «Академию «Краснодара» можно ставить в пример»

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе похвалил академию российского футбольного клуба «Краснодар».

«Клуб делает ставку на своих воспитанников и создает им все необходимые условия для роста. Академию «Краснодара» можно ставить в пример. Это очень правильная стратегия, которая приведет к успеху. Уверен, что «Краснодар» еще покажет себя в Лиге чемпионов и вырастит много футболистов для сборной России«, – сказал Карамбе.