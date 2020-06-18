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    Карамбе: «Академию «Краснодара» можно ставить в пример»

    Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе похвалил академию российского футбольного клуба «Краснодар».

    «Клуб делает ставку на своих воспитанников и создает им все необходимые условия для роста. Академию «Краснодара» можно ставить в пример. Это очень правильная стратегия, которая приведет к успеху. Уверен, что «Краснодар» еще покажет себя в Лиге чемпионов и вырастит много футболистов для сборной России«, – сказал Карамбе.

    • «Краснодар» был основан в феврале 2008 года по инициативе бизнесмена Сергея Галицкого.
    • Команда идет на третьем месте в текущем розыгрыше РПЛ.

    Источник: «Известия»

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    18.06.2020 23:41
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