ЦСКА подтвердил мышечную травму бедра у Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев действительно восстанавливается после травмы.

Ранее ЦВБП-Медиа сообщал, что 30-летний футболист не тренируется из-за проблем со здоровьем. По информации источника, он может пропустить около месяца.

Пресс-служба клуба подтвердила, что хавбек получил мышечное повреждение правого бедра. Сроки его восстановления в публикации не указаны.

В текущем сезоне из-за травм Дзагоев провел за ЦСКА всего девять матчей, результативными действиями не отличался.