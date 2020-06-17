Матч «Арсенал» – «Спартак» на стадионе смогут посмотреть только владельцы абонементов

«Арсенал» разъяснил правила прохода на стадион на игру 23 тура со «Спартаком».

Посетить матч смогут только владельцы абонементов при предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. Билеты для гостевых болельщиков продаваться не будут. Если абонемент будет передан другому человеку, клуб может досрочно прекратить его действие, не возместив сумму абонемента.

Болельщиков на трибунах разместят на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Все зрители будут обязаны прийти на матч в средствах индивидуальной защиты. При этом 4 и 5 секторы будут западной трибуны будут закрыты – владельцы абонементов в этих секторах разместятся в 1-3 и 6-8 секторах западной трибуны, распределение мест будет происходить по мере заполнения.

Игра в Туле состоится 20 июня. «Арсенал» занимает в РПЛ седьмое место, «Спартак» идет восьмым. У обеих команд по 28 очков.