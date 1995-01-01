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    Матч «Арсенал» – «Спартак» на стадионе смогут посмотреть только владельцы абонементов

    «Арсенал» разъяснил правила прохода на стадион на игру 23 тура со «Спартаком».

    Посетить матч смогут только владельцы абонементов при предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. Билеты для гостевых болельщиков продаваться не будут. Если абонемент будет передан другому человеку, клуб может досрочно прекратить его действие, не возместив сумму абонемента.

    Болельщиков на трибунах разместят на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Все зрители будут обязаны прийти на матч в средствах индивидуальной защиты. При этом 4 и 5 секторы будут западной трибуны будут закрыты – владельцы абонементов в этих секторах разместятся в 1-3 и 6-8 секторах западной трибуны, распределение мест будет происходить по мере заполнения.

    Игра в Туле состоится 20 июня. «Арсенал» занимает в РПЛ седьмое место, «Спартак» идет восьмым. У обеих команд по 28 очков.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3421

      Борат 27 минут назад

      надеюсь пищевик порадует всю страну и одержит уверенное разгромное поражение ! гыгы

      0
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      Рейтинг: +2956

      alarm 30 минут назад

      везёт кому-то, тарасофский цирк посмотрят вживую!

      1
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      Рейтинг: +9

      sashulya.tsvetkova 56 минут назад

      Любишь СEKС ? и я люблю, все говорят что я шaлaвa но я просто люблю трaxатьcя и нас таких много здесь, Регистрируйся (регистрация там БECПЛАTНАЯ) и сам убедись сколько нас, ищи меня (Vika777) и лайкай, может что то зaмутим;), вот cайт ---- http://myseks.2sms.ru

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      Рейтинг: +194

      vsespartak01 1 час назад

      в чем то определяющая для нас игра!нужна только победа!

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