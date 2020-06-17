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Мусаев: «Краснодар» может бороться с «Зенитом»

17 июня 2020, 11:36
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о шансах клуба в борьбе за первое место РПЛ.

«Если мы будем в тройке, то это будет хорошо. Но, конечно, будем бороться за самые высокие места. Мы идем вровень с «Локомотивом», только по дополнительным показателям им уступаем. Будем делать все, чтобы забраться максимально вверх.

Борьба с «Зенитом»? Да, конечно, со всеми можно бороться. Я не вижу проблем. Уровень чемпионата России ровный. Да, есть команды, которые сильнее и слабее, но играть можно со всеми, тем более нам. И не просто играть, а побеждать», – заявил Мусаев.

  • Накануне Мусаев успешно сдал экзамен для обучения на лицензию Pro.
  • Клуб делит второе место с «Локомотивом».
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 очков.

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Retiremen_VMF
1592383500
Все будет хорошо.
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Волька
1592384721
Колхозники возомнили из себя.мусаев во сне будешь бороться.Твой уровень урал,амкар.торпедо,динамо.И неудачники пишущие ниже.....
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DOCTOR PENALTY
1592392950
Галицкий, конечно, хорош, но "Народное достояние" он не переплюнет.
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valkam72
1592401304
Газпромовский админресурс не даст бороться на равных.
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