Мусаев: «Краснодар» может бороться с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о шансах клуба в борьбе за первое место РПЛ.

«Если мы будем в тройке, то это будет хорошо. Но, конечно, будем бороться за самые высокие места. Мы идем вровень с «Локомотивом», только по дополнительным показателям им уступаем. Будем делать все, чтобы забраться максимально вверх.

Борьба с «Зенитом»? Да, конечно, со всеми можно бороться. Я не вижу проблем. Уровень чемпионата России ровный. Да, есть команды, которые сильнее и слабее, но играть можно со всеми, тем более нам. И не просто играть, а побеждать», – заявил Мусаев.