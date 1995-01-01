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    Мусаев: «Краснодар» может бороться с «Зенитом»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о шансах клуба в борьбе за первое место РПЛ.

    «Если мы будем в тройке, то это будет хорошо. Но, конечно, будем бороться за самые высокие места. Мы идем вровень с «Локомотивом», только по дополнительным показателям им уступаем. Будем делать все, чтобы забраться максимально вверх.

    Борьба с «Зенитом»? Да, конечно, со всеми можно бороться. Я не вижу проблем. Уровень чемпионата России ровный. Да, есть команды, которые сильнее и слабее, но играть можно со всеми, тем более нам. И не просто играть, а побеждать», – заявил Мусаев.

    • Накануне Мусаев успешно сдал экзамен для обучения на лицензию Pro.
    • Клуб делит второе место с «Локомотивом».
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 очков.

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1561

      Cleaner 12 минут назад

      Может? Краснодар ОБЯЗАН бороться с Зенитом и побеждать его!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2953

      alarm 1 час назад

      чёт вас недавно на вашей же поляне разгромно вынесло динамо сочи. а так да.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -33

      Волька 1 час назад

      Колхозники возомнили из себя.мусаев во сне будешь бороться.Твой уровень урал,амкар.торпедо,динамо.И неудачники пишущие ниже.....

      1
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      Рейтинг: +1156

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Это верный настрой! Это вам не замкадные девочки которые только о том что газпром всё купил и ноют! Ну а вот Федун и Гинер рассмотрели проблему. Им белочка после алкоголя названивает сверху и приказывает проиграть Зениту.

      2
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      Рейтинг: +1151

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Все будет хорошо.

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