Корреспондент Football.London: «Кандидатура Дзюбы в «Тоттенхэме» будет рассмотрена в ближайшие недели»

Корреспондент Football.London Аласдар Голд рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему в шорт-листе «Тоттенхэма».

– Заинтересован ли «Тоттенхэм» в подписании Тома Менье или Артема Дзюбы, у которых сроки контрактов подходят к концу?

– Клубу интересны оба футболиста. Менье уже давно желанная цель для «Тоттенхэма». Он бы составил Орье конкуренцию.

«Тоттенхэм» рассматривал Дзюбу в январе, но не смог продвинуть эту сделку. Кандидатуры обоих игроков будут рассматриваться «Тоттенхэмом» в ближайшие недели, но свободные агенты будут интересовать многие клубы.