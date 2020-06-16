Корреспондент Football.London: «Кандидатура Дзюбы в «Тоттенхэме» будет рассмотрена в ближайшие недели»

Корреспондент Football.London Аласдар Голд рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему в шорт-листе «Тоттенхэма».
– Заинтересован ли «Тоттенхэм» в подписании Тома Менье или Артема Дзюбы, у которых сроки контрактов подходят к концу?
– Клубу интересны оба футболиста. Менье уже давно желанная цель для «Тоттенхэма». Он бы составил Орье конкуренцию.
«Тоттенхэм» рассматривал Дзюбу в январе, но не смог продвинуть эту сделку. Кандидатуры обоих игроков будут рассматриваться «Тоттенхэмом» в ближайшие недели, но свободные агенты будут интересовать многие клубы.
- «Чемпионат» сообщал, что зимой главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассматривал возможность аренды Дзюбы до конца сезона.
- Причиной стала травма Гарри Кейна.
Источник: Football.London
Корреспондент лондонского спортивного издания. Его профиль – инсайды о «Тоттенхэме». Аудитория твиттера – 61 тысяча человек.