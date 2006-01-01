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    Корреспондент Football.London: «Кандидатура Дзюбы в «Тоттенхэме» будет рассмотрена в ближайшие недели»

    Корреспондент Football.London Аласдар Голд рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему в шорт-листе «Тоттенхэма».

    – Заинтересован ли «Тоттенхэм» в подписании Тома Менье или Артема Дзюбы, у которых сроки контрактов подходят к концу?

    – Клубу интересны оба футболиста. Менье уже давно желанная цель для «Тоттенхэма». Он бы составил Орье конкуренцию.

    «Тоттенхэм» рассматривал Дзюбу в январе, но не смог продвинуть эту сделку. Кандидатуры обоих игроков будут рассматриваться «Тоттенхэмом» в ближайшие недели, но свободные агенты будут интересовать многие клубы.

    • «Чемпионат» сообщал, что зимой главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассматривал возможность аренды Дзюбы до конца сезона.
    • Причиной стала травма Гарри Кейна.

    Источник: Football.London

    Корреспондент лондонского спортивного издания. Его профиль – инсайды о «Тоттенхэме». Аудитория твиттера – 61 тысяча человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3283

      Давид59 20 минут назад

      Как говорил Станиславский, НЕ ВЕРЮ!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      valkam72 43 минуты назад

      Да кому нужНО это ленивое бревНО... Еще и старое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      кто там 53 минуты назад

      Ой да не смешите. Этого ********* дзюбу опять медведев не *отпустит*.
      Потом будет заливать про то как хотел в Европу, но не получилось. Не люблю таких вот людишек.

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