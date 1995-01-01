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    Касильяс отказался от участия в выборах главы федерации футбола Испании

    Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс объявил о своем отказе от участия в выборах на пост президента королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

    «Хочу сообщить, что я решил не участвовать в предстоящих выборах RFEF. Главная причина – особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в нашей стране. Поэтому выборы ушли на второй план.

    Я готов предложить свою помощь RFEF, Ла Лиге, ассоциации футболистов Испании и с радостью буду сотрудничать на благо футбола», – говорится в заявлении спортсмена.

    • Выборы президента RFEF состоятся в этом году. Сейчас федерацию возглавляет Луис Рубиалес.
    • Касильяс завершил карьеру в феврале в возрасте 39 лет.

    Источник: Твиттер Икера Касильяса

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