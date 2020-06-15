Касильяс отказался от участия в выборах главы федерации футбола Испании

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс объявил о своем отказе от участия в выборах на пост президента королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Хочу сообщить, что я решил не участвовать в предстоящих выборах RFEF. Главная причина – особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в нашей стране. Поэтому выборы ушли на второй план.

Я готов предложить свою помощь RFEF, Ла Лиге, ассоциации футболистов Испании и с радостью буду сотрудничать на благо футбола», – говорится в заявлении спортсмена.