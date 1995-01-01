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    Зидан вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу побед в Примере

    В матче 28-го тура Примеры «Реал» выиграл у «Эйбара» со счетом 3:1.

    Эта победа стала для главного тренера мадридцев Зинедина Зидана 90-й в чемпионате Испании.

    По этому показателю француз обошел Лео Бенхаккера (89) и вышел на второе место в истории клуба.

    Больше побед среди тренеров «Реала» одержал только Мигель Муньос – 257.

    Зидан провел 200-й матч во главе «Реала». Больше только у Дель Боске и Муньоса

    Источник: Официальный твиттер Ла Лиги

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +882

      Play 1 час назад

      Муньос 15 лет тренировал Реал, в современных реалиях такой срок работы для тренера в топ-клубе большая редкость. Но Зидан успешен, он даёт результат, его любят болельщики, ценят игроки, возможно он станет для Реала своим Фергюсоном и превзойдёт рекорды Муньоса.

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