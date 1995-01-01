Зидан вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу побед в Примере

В матче 28-го тура Примеры «Реал» выиграл у «Эйбара» со счетом 3:1.

Эта победа стала для главного тренера мадридцев Зинедина Зидана 90-й в чемпионате Испании.

По этому показателю француз обошел Лео Бенхаккера (89) и вышел на второе место в истории клуба.

Больше побед среди тренеров «Реала» одержал только Мигель Муньос – 257.

Зидан провел 200-й матч во главе «Реала». Больше только у Дель Боске и Муньоса