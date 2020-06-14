«Давайте переживем его снова!». Сборная России напомнила о двухлетии со старта чемпионата мира-2018

Сборная России напомнила, что сегодня, 14 июня, исполняется два года со старта чемпионата мира-2018. В течение месяца он проходил в России.

«Домашний чемпионат мира. Два года назад начался большой футбольный праздник. Давайте переживeм его снова!» – написала пресс-служба.

14 июня 2018 года россияне разгромили в «Лужниках» Саудовскую Аравию.

Россияне вылетели в четвертьфинале.

Чемпионат выиграли французы.