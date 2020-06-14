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    «Давайте переживем его снова!». Сборная России напомнила о двухлетии со старта чемпионата мира-2018

    Сборная России напомнила, что сегодня, 14 июня, исполняется два года со старта чемпионата мира-2018. В течение месяца он проходил в России.

    «Домашний чемпионат мира. Два года назад начался большой футбольный праздник. Давайте переживeм его снова!» – написала пресс-служба.

    • 14 июня 2018 года россияне разгромили в «Лужниках» Саудовскую Аравию.
    • Россияне вылетели в четвертьфинале.
    • Чемпионат выиграли французы.

    Источник: твиттер сборной России

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