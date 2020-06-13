«Вулверхэмптон» ведет переговоры с китайским хавбеком «Эспаньола» Леем

«Вулверхэмптон» желает заполучить полузащитника «Эспаньола» Ву Лея. Связанный с англичанами агент Жорже Мендеш ведет переговоры.
Английский клуб готов предложить китайцу четырехлетний контракт. Игрок на рынке стоит 8 миллионов евро.
- «Эспаньол» идет в зоне вылета Примеры.
- «Вулверхэмптон» продолжает выступление в плей-офф Лиги Европы.
- Лей в сезоне Примеры провел 23 матча, забил четыре гола.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.