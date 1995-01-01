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    «Вулверхэмптон» ведет переговоры с китайским хавбеком «Эспаньола» Леем

    «Вулверхэмптон» желает заполучить полузащитника «Эспаньола» Ву Лея. Связанный с англичанами агент Жорже Мендеш ведет переговоры.

    Английский клуб готов предложить китайцу четырехлетний контракт. Игрок на рынке стоит 8 миллионов евро.

    • «Эспаньол» идет в зоне вылета Примеры.
    • «Вулверхэмптон» продолжает выступление в плей-офф Лиги Европы.
    • Лей в сезоне Примеры провел 23 матча, забил четыре гола.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10162

      Cules2013 1 час назад

      а китайцы были в АПЛ?

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